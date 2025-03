Horst Arts & Music Festival 2025: la programmazione completa

L’Horst Arts & Music Festival si prepara all’undicesima edizione, pronto a trasformare ancora una volta l’Asiat Park di Vilvoorde, in Belgio, in un epicentro di sperimentazione musicale e culturale. Dal 1 al 3 maggio 2025, il festival accoglierà gli appassionati di elettronica con una li...

L’Horst Arts & Music Festival si prepara all’undicesima edizione, pronto a trasformare ancora una volta l’Asiat Park di Vilvoorde, in Belgio, in un epicentro di sperimentazione musicale e culturale.

Dal 1 al 3 maggio 2025, il festival accoglierà gli appassionati di elettronica con una line-up composta da ben 115 artisti, spaziando tra innovazione e tradizione.

Un viaggio attraverso sonorità inedite e sorprendenti

Il nome più atteso della programmazione è senza dubbio Four Tet, artista eclettico dalla carriera poliedrica, che inaugurerà il festival il 1 maggio con un’esclusiva performance in Belgio. “Horst ha sempre esplorato un ampio spettro musicale tra house, techno e contaminazioni bass & breaks. Four Tet è un artista che onora queste tradizioni e le amplia con una visione unica,” afferma Simon Nowak, music programmer del festival.

“Oltre ai grandi headliner, Horst prosegue nella sua ricerca musicale, proponendo artisti visionari che ridefiniscono i confini della club culture. “Viviamo in un’epoca in cui tutto deve essere più veloce, più intenso e instagrammabile. Noi vogliamo, più che mai, riportare la musica impegnata e ricca di contenuti al centro della scena,” aggiunge Nowak. La selezione 2025 accoglie suoni globali ancora poco esplorati in Europa: dall’incontro tra le culture araba e nordamericana con Makadsi, alle sonorità sudamericane di BADSISTA e Verraco, fino all’IDM sperimentale di gyrofield da Hong Kong.

Un festival in continua evoluzione

L’edizione 2025 introduce novità importanti, a partire da un nuovo palco curato da DVS1 il venerdì, che ospiterà il collettivo dub techno Generations in Sync, composto da DJ Pete, Erik Jabari e Moritz von Oswald. Non mancheranno inoltre set speciali come il back-to-back tra Erol Alkan e Palms Trax, la collaborazione tra Polygonia e Steffi, e il sodalizio artistico tra DJ Stingray 313 e Helena Hauff, che uniranno le loro sonorità electro.

L’architetto Leopold Banchini, già collaboratore del festival, lavorerà con DVS1 su un progetto architettonico innovativo che verrà svelato nelle settimane precedenti l’evento.

Nuovi spazi e nuove sfide

Dopo il decimo anniversario, Horst Arts & Music affronta una nuova fase di crescita. Nonostante i piani iniziali per trasferirsi nell’area Darse, questioni legate ai permessi hanno portato l’organizzazione a riconsiderare il proprio spazio. “Non ci siamo mai accontentati di ripetere ciò che è già stato fatto. Abbiamo trasformato questa sfida in un’opportunità, trovando una nuova dimensione all’interno del nostro stesso habitat,” dichiara Jochem Daelman, organizzatore del festival.

Collaborazioni internazionali e programmi speciali

Come da tradizione, Horst intreccia collaborazioni con realtà internazionali: Kiosk Radio e The Lot Radio cureranno Moon Ra, con set di artisti emergenti e nomi di rilievo come Erykah, Otis, Elisethere ed Emily Jeanne. Resident Advisor, partner storico del festival, curerà il palco Vesshcell, dedicato quest’anno a performance dal vivo di artisti underground come Mark Knekelhuis e Parris Smith con il loro progetto Volition Immanent. Torna anche FOR ALL QUEENS!, con una performance di sette ore nel suggestivo spazio Soleil Rouge

Horst Arts & Music Festival: tutti gli artisti in lineup

AliA & Mia Koden | Amelia Holt | Amor Satyr & Siu Mata | Angel Rocket (live) | Baka G | BADSISTA | Basile3 | Best Boy Electric | Boudewijn Ericx | Brodinski | Cami Layé Okún | Casper | CCL & Objekt | C.K | CC:DISCO! | Cheyanne Hudson | Coffintexts | Dana Kuehr | Darwin | Desyn | DJ Carpet Crawler 3000 | DJ Marcelle | Djrum | DJ Shoplier | DJ Slimzee & MC Riko Dan | dj sweet6teen | Dorisburg | Dr Banana | Dresden (Ivan Smagghe & Manfredas) | DTM Funk | DVS1 | Eclair Fifi | Elena Colombi | Elisethere | Emily Jeanne | Eris Drew | Erol Alkan & Palms Trax | Erykah | FOR ALL QUEENS! with MAKADSI, Arakaza, Sadiq Bellamy, Rokia Bamba | Four Tet | Gamine | Gaiko | Generations in Sync (DJ Pete, Erik Jabari, Moritz Von Oswald) | GiGi FM | Gguusstt | gyrofield | Hagop Tchaparian | Hannah Holland & Josh Caffé | Helena Hauff & DJ Stingray 313 | Introspekt | JakoJako | Jana Rush | Job Jobse | Josey Rebelle | Konduku | Kuba’97 | Laura Conant & cratje | Leef | Lefto Early Bird | LLOYD | Lucy Cook | Mala | Mandana | Mandy Pixel | Mattias El Mansouri | Mika Oki | Mouataz & Farah | Nosedrip | Nina Welch | NVST | ojoo | Oceanic | OMOLOKO | Otis | PALA10 | Paula Tape | Paquita Gordon | Perra Inmunda | Piezo | Polygonia & Steffi | Pont-Levis | r.omy | Reece Spooner | Renoiterrible | Rrita Jashari | Sagat | Sibil | SHYBOI | Sound Running Deep | Surgeon (live) | Tau Car | Tereza | The Bug (live) | Uni Son | Verraco | Volition Immanent (live)

