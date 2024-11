Il Gruppo Della Frera Hotel apre Hilton Turin City Centre, un’importante aggiunta al panorama alberghiero di Torino. Realizzato in collaborazione con REAM SGR e attraverso un accordo di franchising con Hilton, l’hotel rappresenta un investimento di 50 milioni di euro e segue un’importante ristrutturazione dell’intero edificio.

Hotel Torino, Hilton fa il bis nel 2025

«Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con il nostro partner storico, GDF Group, per portare il marchio Hilton Hotels & Resorts a Torino – spiega Alan Mantin, vice president, development Southern Europe – Questa nuova struttura, la seconda in città, si aggiunge al portafoglio di oltre 50 hotel operativi o in fase di sviluppo in Italia. Con Torino tra le prime 10 destinazioni italiane per arrivi turistici e con quasi 60 milioni di visitatori accolti nel Paese nel 2023, siamo sicuri che questo hotel rappresenterà un complemento prezioso per la nostra presenza crescente nella regione e non vediamo l’ora di accogliere gli ospiti alla sua apertura il prossimo anno».

Situato nel cuore storico di Torino e facilmente accessibile dall’aeroporto internazionale di Caselle, il nuovo Hilton, la cui inaugurazione è prevista per la primavera del 2025, è una maestosa icona di lusso e di ospitalità. L’edificio, un esempio di architettura razionalista progettato da Emilio Decker nel 1953 come sede della Compagnia Anonima d’Assicurazione di Torino, fonde l’eleganza classica con un design moderno e raffinato. Le linee architettoniche, insieme all’uso di materiali come la pietra e il marmo, accolgono gli ospiti in un ambiente sofisticato che celebra la storia torinese.

Ex Golden Palace Hotel, dove sorgerà il nuovo albergo

«Il recupero dell’ex Golden Palace Hotel, di proprietà del Fondo GERAS 2 gestito da REAM SGR, dove aprirà l’Hilton Turin City Centre, è di notevole importanza per Torino, poiché migliora l’offerta ricettiva della città e conferma l’attrattività e il potenziale di crescita del settore dell’hospitality a Torino – Maria Cristina Zoppo, Presidente di REAM SGR spiega – L’alberghiero è un ambito in cui REAM SGR intende consolidare la propria presenza»

L’hotel dispone di 175 camere distribuite su cinque piani, incluse standard, superior, junior suite, suite e una lussuosa suite presidenziale, progettate dallo studio di interior design Chiara Caberlon. Gli arredi, ispirati all’estetica degli uffici storici, sono caratterizzati da tonalità verde salvia, pellami pregiati e dettagli in bronzo e ottone, per un’esperienza di comfort elegante.

La lobby monumentale, con marmi e finiture raffinate, accoglie i visitatori offrendo accesso a un bar, un ristorante e un’esclusiva Executive Lounge, segni distintivi del brand Hilton. La struttura congressuale al piano terra, affacciata su via dell’Arcivescovado, include tre ampie sale meeting e due boardroom per riunioni private, per un totale di 350 mq di spazi dedicati.

Al piano inferiore, una SPA lussuosa dotata di sauna, bagno turco, docce emozionali, sala trattamenti e una piscina coperta completa l’offerta, insieme a un moderno fitness center. Tutto l’hotel è stato progettato ponendo particolare attenzione alla sostenibilità.

«Con l’apertura dell’Hilton Turin City Centre – conclude Maria Cristina Zoppo, Presidente di REAM SGR – intendiamo offrire un’esperienza che unisca la storia e la cultura di Torino. Abbiamo scelto questa città in forte crescita economica e culturale, sempre più importante nel panorama turistico e imprenditoriale italiano. Questo hotel, il settimo progetto con Hilton, rappresenta un ulteriore passo verso la crescita del nostro Gruppo e testimonia il nostro impegno verso l’eccellenza nell’ospitalità».