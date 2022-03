Hotel Sonia a Trieste, l’ideale per i viaggi di lavoro e di piacere

Ci sono città che vale sempre la pena visitare, complice il territorio naturale emozionante e una storia nel segno della cultura. Trieste non è solo il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, ma una meta capace di sorprendere ogni volta e non può non essere inserita nelle meraviglie italiane da scoprire.

Avere a disposizione una struttura alberghiera in grado di offrire la massima accoglienza e ospitalità si rivela essenziale, quando si è fuori dai propri confini abituali, ancora di più se ci si trova in viaggio per motivi di lavoro.

Una delle proposte più interessanti dell’hotellerie a Trieste è Hotel Sonia, situato non lontano dalla Riserva Naturale della Val Rosandra, uno dei luoghi più belli al confine con la Slovenia per gli amanti della natura e in particolare per rocciatori, speleologi e studiosi. Motivo in più per visitare Trieste e lasciarsi sorprendere dal suo fascino particolare.

Perché scegliere Hotel Sonia

Oltre alla posizione vicina a un contesto naturalistico di eccezione, Hotel Sonia si caratterizza per essere un albergo capace di offrire un’ospitalità a 360°. Una storia cominciata fin dal 1969, con una conduzione familiare a capo della quale c’è, attualmente, l’imprenditore Christian Felda.

Una struttura capace di innovarsi e di essere all’altezza del territorio, grazie a un approccio green che vede la presenza di un impianto fotovoltaico e un parcheggio interno con colonnine di ricarica veicoli elettrici.

L’hotel è dotato di ristorante, aperto a pranzo e a cena non solo per gli ospiti della struttura. I piatti sono quelli della cucina tipica triestina e friulana, accanto ai quali troviamo pietanze a base di carne e pesce, pizza e panini, disponibili presso il bar (aperto 16 ore su 24) e perfetti per chi desidera qualcosa da portar via. Non manca il buon vino locale, tipico del territorio, compreso il Prosecco.

Hotel Sonia è la struttura ideale per i viaggi di lavoro, complice la presenza di una sala conferenze e di camere matrimoniali pensate per un uso singolo, così da offrire il massimo comfort a chi si trova a soggiornare in hotel per motivi professionali.

Non meno interessante la proposta per le famiglie, con camere che vanno dalla doppia alla quintupla, non facili da trovare nelle strutture dell’hotellerie. Il personale, gentile e disponibile, tiene molto, in un periodo delicato quale quello attuale, all’igiene e alla pulizia. La reception aperta 24 ore su 24 garantisce un servizio a 360° durante tutto il soggiorno.

Che cosa vedere a Trieste?

Il poeta triestino Umberto Saba definisce la sua città come un luogo dotato di “una scontrosa grazia”. Che ha molto da offrire, ma che riesce a farlo solo a chi ha voglia di scoprirlo, svelandosi poco a poco e lasciando un ricordo intenso, anche a distanza di anni, in chi ha avuto modo di recarvisi.

Trieste è una città di confine e multiculturale che conserva un’eleganza architettonica frutto di un retaggio che vede la dominazione asburgica. Non può mancare una visita al Castello di Miramare da cui si vedono le acque cristalline del mare da ogni stanza (provare per credere!), a Piazza Unità e al Molo Audace, solo per citare alcuni dei suoi monumenti più iconici.

Diversi gli eventi degni di nota, su tutti la Barcolana, la regata velica internazionale entrata nel 2018 nel Guinness dei Primati in quanto la più grande del mondo; si tiene ogni anno la seconda domenica di ottobre.

Altra manifestazione interessante è Trieste Next, il Festival della Ricerca Scientifica in programma nel 2022 dal 23 al 25 settembre. Trieste si rivela una città capace di regalare forti emozioni.