Hudson Williams e Connor Storrie brillano sul red carpet dei Golden Globes 2026

Due mesi fa, Hudson Williams e Connor Storrie erano praticamente degli sconosciuti. Oggi, grazie al loro lavoro nella serie Heated Rivalry, sono diventati celebrità a livello internazionale. Nelle ultime settimane, i due giovani attori hanno partecipato a eventi di grande prestigio, culminando con la loro apparizione ai Golden Globes 2026.

Il red carpet dei Golden Globes

All’arrivo sul red carpet, Hudson e Connor hanno attirato l’attenzione dei fotografi e dei fan. Durante l’evento, hanno interagito con i giornalisti, rivelando quanto si conoscessero a vicenda. In un’intervista con Gayle King, Connor ha espresso la sua sorpresa per l’improvvisa notorietà: “Ogni volta che partecipo a un evento del genere, è come un sogno. È tutto così nuovo per me, e avere un microfono in mano è stranissimo, ma è anche emozionante.”

Un viaggio linguistico e professionale

Durante la stessa occasione, Connor ha condiviso il suo percorso per apprendere il russo, preparandosi per il ruolo di Ilya Rozanov. Ha dichiarato: “Ho iniziato a studiare la lingua prima di sapere di aver ottenuto il ruolo. Ho avuto amici russi in Francia che mi hanno aiutato e ho ascoltato la loro musica. Non ero sicuro di essere all’altezza, pensavo cercassero un attore russo più alto di me e con esperienza nel hockey, ma sono felice di aver avuto questa opportunità”.

Un evento memorabile

La presenza di Hudson e Connor ha suscitato grande interesse sui social media, dove le loro immagini e i video dal red carpet hanno rapidamente guadagnato popolarità. La loro fama è cresciuta in modo esponenziale, rendendoli due delle nuove stelle emergenti di Hollywood.

Un momento di comicità sul palco

I due attori sono saliti sul palco per presentare il premio per la miglior attrice non protagonista in una serie. L’introduzione li ha descritti come due personalità così richieste da necessitare di una sicurezza extra. Una volta al centro della scena, Hudson ha confessato di sentirsi nervoso, affermando: “Essere qui ai nostri primi Golden Globes è davvero emozionante”. Connor ha cercato di rassicurarlo, suggerendo di immaginare il pubblico come una folla amichevole.

La scelta musicale e il futuro

Un dettaglio che non è passato inosservato è stata la canzone scelta per il loro ingresso sul palco: Pink Pony Club di Chappell Roan. Molti fan avrebbero preferito un brano delle t.A.T.u. come All the Things She Said. Nonostante questo, l’energia che Hudson Williams e Connor Storrie hanno portato sul palco è stata contagiosa. Il pubblico ha reagito con entusiasmo alle loro battute e presentazioni.

Hudson Williams e Connor Storrie stanno rapidamente diventando nomi noti nel panorama cinematografico. La loro partecipazione ai Golden Globes rappresenta solo l’inizio di una carriera che promette di essere eccezionale. Con milioni di fan che li seguono e una serie di progetti futuri all’orizzonte, il loro viaggio è destinato a lasciare il segno nell’industria dell’intrattenimento.