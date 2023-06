La I-95 nel nord-est di Philadelphia è crollata quando un camion ha preso fuoco, dando origine a un vasto incendio. Secondo quanto riferito dai funzionali, “la carreggiata è sparita” dopo che un veicolo in fiamme che si trovava sotto una rampa dell’autostrada in corrispondenza di Cottman Avenue a Tacony ha provocato il cedimento di alcune parti dell’autostrada. La tragedia si è consumata nella mattinata di domenica 11 giugno.

In merito all’accaduto, la NBC ha riferito che i funzionari giunti sul posto stanno indagando dopo che il lato nord della I-95 è crollato intorno alle 08:00 del mattino ora locale mentre il lato sud risulta “compromesso”.

Domenica mattina, poco prima delle 09:00 locali, il capitano Derrick Bowmer, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Philadelphia, ha dichiarato che le acque di dilavamento del camion in fiamme stanno causando esplosioni nel sottosuolo. “Resteremo qui per un po’”, ha affermato. “Abbiamo fuoco che esce dai tombini”.

All lanes of I95 closed in both directions between Woodhaven and Aramingo exits due to fire/road collapse. Other streets closed for the response. Avoid area. Plan and seek alternative travel routes. pic.twitter.com/myNyH0nCiq

Bowmer ha anche detto che i pendolari dovrebbero evitare l’area poiché si prevede che le autostrade non verranno riaperte presto.

Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha asserito di essere stato informato del crollo e che il suo ufficio stava lavorando per valutare la situazione. “Per il momento vi invitiamo a evitare l’area e a seguire le indicazioni dei primi soccorritori sul posto”, ha riferito in un comunicato ufficiale.

I was just briefed by @PEMAHQ, @PennDOTNews, and @PAStatePolice on the I-95 fire and collapse in Philadelphia.

State Police and PEMA are on the scene assisting local first responders and @PennDOTSec and his team are en route to assess the situation and address traffic needs.

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) June 11, 2023