Home > Video > “I giovani di oggi stanno a casa fino ai 30 anni” “I giovani di oggi stanno a casa fino ai 30 anni”

@smidiske il suo compagno stanno cercando casa, ma si ritrovano davanti un muro: non riescono ad ottenere il mutuo. Le banche non sembrano essere di grande aiuto, anche cambiandole si trovano nuovi ostacoli. È dunque vero che i giovani di oggi decidono di rimanere a casa fino ai trent’anni? O forse non hanno scelta?