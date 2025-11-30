I Jalisse rispondono con ironia all'esclusione da Sanremo 2026

I Jalisse, il celebre duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, hanno appreso con un misto di ironia e rassegnazione la notizia della loro esclusione dal Festival di Sanremo 2026. Questo rappresenta il loro 29° tentativo di tornare sul palco che nel 1997 li ha visti trionfare con il brano Fiumi di parole.

La loro reazione è stata condivisa sui social, dove hanno espresso la loro perseveranza nonostante la lunga serie di rifiuti.

Una tradizione di tentativi

Ogni anno, con la stessa determinazione, il duo invia una nuova canzone al direttore artistico del Festival nella speranza di ottenere finalmente un sì. Tuttavia, fino ad ora, i Jalisse hanno ricevuto 28 risposte negative, un record di esclusioni che non scoraggia i due artisti. Durante una loro apparizione nel programma Rai La Volta Buona, avevano già anticipato la volontà di riprovare anche per l’edizione del 2026.

Un video che celebra l’ironia

In un post sui social, i Jalisse hanno condiviso un video in cui festeggiano il loro singolare traguardo, mostrando due palloncini rossi con i numeri 2 e 9, simbolo degli anni di tentativi. La loro battuta finale, “il prossimo anno si arriva alla cifra tonda”, evidenzia come affrontino la situazione con un sorriso e la volontà di non arrendersi mai.

La resilienza di un duo iconico

Nonostante le difficoltà, i Jalisse non hanno mai smesso di lavorare nel mondo della musica. Fabio e Alessandra hanno continuato a comporre e a esibirsi in concerti in tutta Italia. La loro tournée attuale, intitolata 28 No, è un chiaro riferimento ai rifiuti ricevuti e una dimostrazione del loro spirito combattivo.

Il peso del pregiudizio

La loro storia è segnata da momenti difficili, tra cui accuse di plagio che hanno avuto un impatto significativo sulla loro carriera. In un’intervista, Alessandra ha rivelato come queste esperienze abbiano influito sulla loro creatività, portando Fabio a blocchi artistici. Tuttavia, il supporto delle loro figlie ha rappresentato una fonte di motivazione per continuare a lottare per i loro sogni.

Un futuro luminoso

Nonostante le sfide, i Jalisse continuano a guardare avanti. Con la loro tenacia e il loro amore per la musica, sperano che il 29° tentativo possa portare finalmente a un esito positivo. La comunità musicale e i fan li supportano, facendo il tifo per il duo che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano.

La storia dei Jalisse è un esempio di resilienza e passione. La loro ironia nell’affrontare le esclusioni dal Festival di Sanremo è un chiaro segno che, nonostante tutto, non smetteranno di credere nei loro sogni musicali.