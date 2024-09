I riconoscimenti di Venezia sono stati assegnati: dai premi per il film migliore a quello per l'attore più performante. Il premio per il miglior restauro è andato a Nanni Moretti per Ecce Bombo.

Paul Kircher, l’attore emergente, ha ricevuto il premio Marcello Mastroianni alla 81esima edizione di Venezia per il suo lavoro nel film “Leurs enfants après eux” (E i loro figli dopo di loro) diretto da Ludovic e Zoran Boukherma della Francia.

Su un altro fronte, Nanni Moretti, dopo avere ricevuto il premio Venezia Classici per il miglior restauro del film Ecce Bombo del 1978, ha sollecitato registi e produttori a essere più proattivi contro la nuova legge sfavorevole sul cinema. Moretti, dichiarando il suo ringraziamento per l’inaspettato premio, ha espresso il suo interesse a comunicare non solo con il pubblico anziano ma anche con i giovani attraverso i suoi film.

Per il suo ruolo nel film italiano “Familia” di Francesco Costabile, Francesco Gheghi è stato premiato con il premio Orizzonti come Miglior Attore alla 81a edizione di Venezia.

Infine, il Leone del Futuro, premio per l’opera prima alla 81esima edizione di Venezia, diretta da Gianni Canova, è andato all’opera “Familiar Touch” di Sarah Friedland degli Stati Uniti.

L’evento ha concluso con l’annuncio che “Ecce Bombo” ha ricevuto il premio per il miglior restauro a Venezia Classici.

All’evento Venezia Classici, il comitato presieduto da Renato De Maria e formato da 24 studenti universitari italiani di corsi in cinema, ha premiato Chain reactions di Alexandre O. Philippe (USA) come il miglior documentario cinematografico. Il premio per il miglior film restaurato è stato assegnato a Ecce Bombo di Nanni Moretti (Italia, 1978).

A Venezia, l’atteso rendez-vous all’ultimo atto: Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco insieme

Il neo-insediato Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è in compagnia dell’amico e presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, nella Sala Grande, dove sta per iniziare l’ultima serata della Mostra del cinema di Venezia.

Aspettattive per la presenza del nuovo Ministro Giuli a Venezia

L’attesa a Lido per la presenza di Alessandro Giuli, il nuovo Ministro della Cultura, alla serata conclusiva dell’81^ Mostra del Cinema è alta, nonostante non vi siano conferme ufficiali dalla Biennale di Venezia. Secondo fonti governative, sarà presente anche l’ex presidente della Fondazione MAXXI e amico intimo del presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. L’ultima volta che Giuli ha camminato sul tappeto rosso era il 28 agosto, durante la cerimonia di apertura. Nel frattempo, le misure di sicurezza a Lido si intensificano per la serata.

A poche ore dal culmine della 81a edizione del Festival di Venezia, le voci sulla distribuzione dei premi dalla giuria capeggiata da Isabelle Huppert sembrano convergere. Sembra ci sia un premio in serbo per l’Italia, specificamente per “Vermiglio”, la seconda opera di Maura Delpero. Nicole Kidman, stella principale di “Babygirl” di Halina Reijn, è stata avvistata all’interno dell’elegante Cipriani alla Giudecca e potrebbe essere lei a ricevere il premio Coppa Volpi insieme a Vincent Lindon di “The Quiet Son (Jouer avec le feu)” di Delphine e Muriel Coulin. Questo contraddice le voci precedenti riguardanti Daniel Craig del film “Queer” di Luca Guadagnino. Il favorito per il Leone d’oro, Pedro Almodovar de “La stanza accanto”, è stato avvistato al Marriot sulla splendida isola delle rose. Tra i premiati potrebbero esserci anche Walter Salles per “I’m Still Here” e Brady Corbet per “The Brutalist”.