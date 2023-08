I fagioli in scatola possono fare male alla salute: i rischi per il cuore e l...

I fagioli in scatola possono fare male alla salute: i rischi per il cuore e l...

Esagerare a tavola, si sa, non è mai consigliato e farlo a volte può portare a gravi problemi di salute. Sono tanti gli alimenti che, se consumati in quantità troppo elevate, rischiano di fare male al nostro organismo: tra questi ci sono anche i fagioli in scatola.

I rischi per la salute dei fagioli in scatola: problemi al cuore e alla digestione

Mangiare ogni tanto una porzione di fagioli in scatola non è pericoloso e questo alimento ha anche dei benefici. Per esempio, questo tipo di fagioli hanno buone proprietà nutritive e contengono ferro e calcio che fanno bene al corpo. Se esageriamo, però, i problemi possono essere tanti. Tante marche, per conservare meglio l’alimento, lo immergono completamente in un liquido salino. Se non sciacquati bene, questi fagioli possono portare ad un’assunzione elevatissima di sale, che causa ipertensione e, talvolta, può portare allo sviluppo di malattie cardiache. È importante, dunque, non solo mangiare con moderazione, ma anche scegliere i fagioli giusti: che contengano una bassa percentuale di sodio.

Mal di testa e problemi di digestione

Nei fagioli in scatola, poi, rispetto a quelli secchi, ci sono zuccheri complessi difficili da digerire che portano gonfiore o flatulenza. I fagioli di alcune marche contengono antiossidanti sintetici come il BHT (idrossitoluene butilato) o il BHA (idrossianisolo butilato), utili a preservare la freschezza del prodotto, ma dannosi per la nostra salute. È come sempre importantissimo, prima di acquistare un prodotto alimentare, consultare con attenzione l’etichetta. Nel caso dei fagioli fare attenzione se contengono il glutammato Monosodico (MSG), un additivo che può portare mal di testa, sudorazione e palpitazioni.