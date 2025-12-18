I trionfi di Donald Trump nel suo secondo mandato alla Casa Bianca

In un intervento di circa venti minuti, Donald Trump ha presentato un lungo elenco di successi ottenuti durante i primi undici mesi del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Rivolgendosi agli americani, il presidente ha messo in risalto le sue conquiste, affermando che la sua politica America First ha portato a risultati straordinari.

Dalla sicurezza alle questioni economiche, ogni aspetto è stato considerato un trionfo.

Successi interni e sicurezza

Trump ha iniziato il suo discorso sottolineando il miglioramento della sicurezza nazionale. Ha dichiarato che il paese non è più invaso da immigrati illegali e che le gang criminali che una volta minacciavano le comunità americane sono state notevolmente ridotte. \”Ora abbiamo un presidente che lotta per gli americani\”, ha affermato, evidenziando l’importanza della sua amministrazione nella creazione di un ambiente sicuro.

Economia e prezzi

Un altro punto focale del discorso è stata la ripresa economica. Trump ha dichiarato che i salari stanno aumentando e che i prezzi, compresi quelli dei tacchini per il Giorno del Ringraziamento, sono ai minimi storici. Ha aggiunto che “un anno fa, il paese era in crisi; ora, grazie alle politiche adottate, si sta assistendo a un boom economico senza precedenti”.

Politica estera e pace

In merito a questioni internazionali, Trump ha affermato di aver messo fine a ben otto conflitti e di aver portato la pace a Gaza dopo millenni di tensione. Queste affermazioni, sebbene ottimistiche, non hanno incluso riferimenti a situazioni come quelle in Ucraina o in Venezuela, suggerendo una selezione strategica dei successi da evidenziare.

Iniziative per le forze armate

In occasione del 250° anniversario dell’indipendenza americana, Donald Trump ha promesso un generoso “dividendo del guerriero” per i militari. Si tratta di un bonifico simbolico di 1.776 dollari. Questo gesto è stato interpretato come un modo per riconoscere e premiare il servizio delle forze armate americane, evidenziando il suo impegno nei confronti della sicurezza nazionale.

Il futuro sotto la sua guida

Ha ribadito il suo impegno a continuare a lavorare per gli americani e a garantire che il paese rimanga rispettato e competitivo a livello globale. “Dio benedica l’America”, ha affermato, chiudendo con un messaggio di speranza e determinazione.