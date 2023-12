I Viaggi del Cuore, Amirante: perché è importante la meditazione

Roma, 19 dic. (askanews) – Riflessione di Chiara Amirante, fondatrice dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, nella puntata de i viaggi del cuore su Canale5 svoltasi a Cracovia in Polonia.

Le parole di Chiara Amirante:

“Tante persone si mettono in viaggio per vivere un pellegrinaggio alla ricerca di un po’ di serenità interiore. Spesso ci sentiamo insoddisfatti, inquieti, depressi perché viviamo situazioni che sfuggono al nostro controllo. Molti si recano in pellegrinaggio proprio per trovare risposte a quel sordo malessere che diventa un fastidioso compagno di viaggio. Scoprono così, proprio durante questi viaggi, quanto importante sia la meditazione, uno strumento davvero efficace per liberarsi da quel sordo malessere che con prepotenza tende a imprigionare l’anima.

Come può la meditazione esserci d’aiuto per vivere al meglio la nostra quotidianità?

Iniziare la giornata con la meditazione è un’abitudine davvero importante per vivere in Pace e per non perderla nelle tante tempeste della vita.

Spesso dico ai ragazzi accolti in comunità, che così come appena ci alziamo dal letto la mattina prendiamo un po’ di caffè o di the perché aiutano il nostro fisico a uscire dal torpore del sonno, lo stesso vale per il nostro spirito.

La meditazione può essere il nostro “caffè spirituale” che ci aiuta a risvegliare il nostro spirito, ad aprirci all’azione dello Spirito Santo che ci dona Pace, discernimento, Sapienza, Gioia.

La prima cosa che faccio appena mi sveglio è ringraziare Dio. Chiedo poi lo Spirito Santo e inizio a leggere e meditare il Vangelo del giorno. Il Vangelo non è un semplice libro da leggere che ci racconta la storia di un grande uomo, per noi cristiani è Parola di Dio, è un libro da vivere. Il Verbo di Dio continua a parlare al nostro cuore attraverso la Sua Parola e se proviamo a viverla con serietà, non solo rinnova la nostra vita ma iniziamo a sperimentare una Pace nuova. Si tratta di un esercizio molto semplice ma efficace: leggere, meditare, se possibile condividere con qualcuno, ciò che quella meditazione suscita nel nostro cuore e poi scegliere una frase del Vangelo da vivere come impegno del giorno. Ho visto la vita di migliaia di persone cambiare con questo semplice esercizio e l’ho proposto a più di 700.000 persone che hanno preso l’impegno, non solo di leggere e meditare la Parola di Dio ma di provare a viverla alla lettera per lasciarsi mettere in crisi, rinnovare e portare nel mondo la rivoluzione del Vangelo. Non è sufficiente iniziare la giornata con la meditazione, è importante poi fermarci spesso a verificare se davvero stiamo vivendo la frase del Vangelo che abbiamo scelto come impegno del giorno. Prova poi la sera a leggere anche qualcosa che possa nutrire il tuo spirito: la Sacra scrittura, dei libri edificanti, le vite e gli scritti dei santi. Come la nostra salute fisica dipende in gran parte da una sana alimentazione, altrettanto vale per il nostro spirito: è importante nutrirlo bene. La meditazione e la preghiera ci aiutano a centrare il cuore su ciò che conta davvero e a vedere persone, situazioni, avvenimenti da una prospettiva diversa, con una luce nuova. La meditazione è uno strumento davvero prezioso per raggiungere vette belle e significative nel viaggio della nostra vita”.