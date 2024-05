Imbarazzo AfD: il capolista Krah bandito da campagna elettorale Europee

Roma, 22 mag. (askanews) - Non tutte le SS erano composte da criminali. Sono le dichiarazioni choc dette in un'intervista a La Repubblica che hanno obbligato il candidato di punta di AfD alle elezioni europee, Maximilian Krah, a lasciare il comitato esecutivo federale del suo partito e anzitempo la ...

Roma, 22 mag. (askanews) – Non tutte le SS erano composte da criminali. Sono le dichiarazioni choc dette in un’intervista a La Repubblica che hanno obbligato il candidato di punta di AfD alle elezioni europee, Maximilian Krah, a lasciare il comitato esecutivo federale del suo partito e anzitempo la campagna elettorale a meno di tre settimane dal voto. Dichiarazioni imbarazzanti che seguono le polemiche di settimane per un suo dipendente arrestato con l’accusa di spionaggio a favore della Cina.

A confermalo è stato lo stesso Krah, che “rimane comunque Spitzenkandidat”, scrive Der Spiegel, dopo le voci sulla decisione del partito di estrema destra tedesco di vietare al suo “controverso” candidato ogni attività pubblica.

Krah ha affermato che “dichiarazioni fattuali e circostanziate da parte mia” sono state “usate in modo improprio” per danneggiare il suo partito e “al momento al partito tutto serve fuorché le polemiche”.

Un portavoce del partito ha confermato che Krah non potrà partecipare a manifestazioni elettorali per le elezioni europee o ad altre manifestazioni del partito.

La mossa arriva all’indomani dell’annuncio da parte di Rassemblement National di Marine Le Pen sulla fine della collaborazione politica con AfD al Parlamento europeo, rottura che potrebbe portare all’espulsione dal gruppo sovranista Identità e Democrazia, di cui fa parte anche la Lega. Nella giornata di martedì il braccio destro di Le Pen, Jordan Bardella, ha annunciato la rottura con i tedeschi di AfD: “Non siederemo più nello stesso gruppo”, ha detto in seguito alle affermazioni di Krah sulle SS.

Infine, in un videocollegamento tra Matteo Salvini e Marine Le Pen è stata confermata la piena intesa tra i due leader in vista delle Europee, anche riguardo la futura composizione del gruppo Identità e democrazia.