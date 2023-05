I Viaggi del cuore, il 28 maggio puntata dedicata alla Sardegna

Roma, 26 mag. (askanews) – I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, domenica 28 maggio alle 08.50 su Canale5 porteranno i telespettatori in Sardegna con una puntata ricca di storia, arte e cultura, in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Presidenza – Servizio Comunicazione Istituzionale. La Sardegna, per la sua bellezza paesaggistica, con il suo mare, le sue isole e i suoi borghi, è una delle mete turistiche più ambite.

I viaggi del cuore porteranno i telespettatori a scoprire alcuni dei suoi Santi più venerati, la cui forza ancora viva raduna fedeli da ogni parte dell’isola. Nel territorio di Cagliari conosceremo la storia di Sant’Efisio. Un’altra tappa affascinante sarà Nora, che è anche uno dei siti archeologici più noti e importanti della Sardegna. Infatti, a pochi metri dalla chiesa dedicata a Sant’Efisio, si trovano infatti i resti della prima città fenicia sarda. Tra i Santi più venerati della Regione non si può non ricordare Santa Barbara, la martire uccisa dal padre che non voleva accettare la sua conversione al cristianesimo. A Iglesias, nel cuore della montagna, una grotta capolavoro della natura, è dedicata a questa Santa. Cagliari custodisce anche le spoglie di un altro Santo, grande nella sua umiltà: San Salvatore da Horta. Spagnolo d’origine, fu in vita un grande taumaturgo e trascorse gli ultimi anni in Sardegna tra i frati minori.

Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del Mondo. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità. Sarà ospite anche Mattia Mascher, un esperto di educazione ambientale e cooperativa con il quale si tratterà il tema urgente della crisi climatica globale.

I viaggi del Cuore è un format tv, programma ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; Registi Matteo Ricca e Fabrizio Lopresti. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l’Evangelizzazione.