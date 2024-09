Ignazio Boschetto, membro del gruppo Il Volo, ha contratto matrimonio con Michelle Bartolini. La cerimonia si è svolta secondo il rito civile. Ma chi è la donna che l'ha conquistato e quale tipologia di vestito ha selezionato per il grande giorno?

Oggi Ignazio Boschetto, membro del gruppo Il Volo, si è legato in matrimonio con Michelle Bartolini in una cerimonia civile, alla quale hanno presenziato solo i parenti e gli amici più intimi. La coppia, riservata riguardo alla loro vita privata, è insieme da poco più di un anno. Non sono stati forniti dettagli riguardo il luogo del matrimonio. La celebrazione si è conclusa con applausi e una pioggia di palloncini bianchi e rose dello stesso colore. In passato, nelle interviste, Boschetto ha sempre elogiato Bartolini, esprimendo quanto fosse meravigliosa e fonte di grande felicità per lui. Per l’occasione, il cantante ha scelto un completo nero con camicia bianca, senza cravatta, mentre la sposa indossava un vestito corto bianco, creato appositamente per lei da Elisabetta Garuffi, proprietaria di un atelier a Bologna e moglie dell’attore Paolo Cevoli. Nonstante la loro fama, Boschetto e Bartolini mantengono un basso profilo, a causa del quale non si conoscono molti dettagli sulla vita della sposa.