Panico per le vie cittadine e pericolo per automobilisti e pedoni: una persona ignora l'alt della polizia e scappa in centro: arrestata

Una messinese di 32 anni è stata raggiunta e bloccata dagli agenti dopo un inseguimento al culmine di una rocambolesca fuga nelle vie cittadine. Ma perché la donna è fuggita? Quella fuga ha innescato una serie di situazioni di pericolo reale per tutti.

Da quanto si apprende per eludere i controlli e non incappare nelle sanzioni previste per la guida senza patente. Il posto di controllo era predisposto lungo via La Farina ed i poliziotti delle Volanti hanno dovuto inseguire l’auto della donna che sfrecciando a velocità elevata si è data alla fuga.

La donna ha violato molte regole del codice stradale e secondo i media locali ai poliziotti che l’hanno fermata e sottoposta a controllo ha addirittura dichiarato false generalità.

Le false generalità di un’altra donna

Ha dato quelle di un’altra donna realmente esistente e titolare di patente di guida. La fermata infatti avrebbe sostenuto di non avere al seguito documenti personali. A quel punto alcune poliziotte hanno effettuato “un’attenta perquisizione che ha portato al rinvenimento di un documento di identità ben occultato all’interno della borsa, che ha svelato un’identità diversa da quella dichiarata”.