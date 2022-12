Il 2022 nelle ricerche su Google: Putin, Blanco ed Elisabetta

Roma, 7 dic. (askanews) – Cosa hanno cercato gli italiani e le italiane su Google in questo 2022? Ce lo rivela “Un anno di Ricerche su Google”, la lista delle domande e curiosità che hanno fatto tendenza in Italia quest’anno sul celebre motore di ricerca. Parola dell’anno? Ucraina, seguita da Regina Elisabetta e Russia-Ucraina, Australian Open, Elezioni 2022, Putin, Piero Angela, Drusilla, Italia-Macedonia e Blanco.

Le tendenze di ricerca mostrano chiaramente la necessità di capire cosa succede intorno a noi, le motivazioni di un conflitto e delle personalità che lo hanno scatenato, ma c’è anche un interesse ricorrente verso momenti di maggiore ironia e leggerezza, nello sport (dal calcio al tennis) ma anche nella musica, che combacia con il Festival di Sanremo.

Nella lista dei 10 “Cantanti 2022” ci sono infatti: Blanco, Mahmood, Gianni Morandi, Iva Zanicchi, Ana Mena, Irama, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Gianluca Grignani e Achille Lauro.

Le prime 10 serie Tv più ricercate del 2022 su Google sono “Stranger Things”, “Dahmer”, “Manifest”, “Lol 2”, “The Watcher”, “Viola come il mare”, “L’amica geniale”, “House of the Dragon”, “Sopravvissuti” e “La Sposa”. Nella lista degli attori più ricercati su Google nell’anno che sta per finire compare per primo Will Smith, probabilmente per il pugno dato alla cerimonia degli Oscar, assieme a Chris Rock (sesta posizione), colui che il pugno lo ha ricevuto.

Dalle domande che gli italiani si sono fatti in questo 2022, vediamo un’esigenza di trovare spiegazioni ai problemi pratici della quotidianità, come “Perché aumenta la benzina”, ma anche di capire “Perché Draghi si è dimesso?”, “Perché mezza dose Moderna”, “Perché Totti e Ilary si separano” e “Dybala lascia la Juve”.