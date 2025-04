Il significato del 25 aprile

Il 25 aprile rappresenta una data cruciale nella storia italiana, simbolo di libertà e democrazia. Questa giornata commemorativa celebra la Resistenza contro il nazifascismo, un periodo buio che ha segnato profondamente il nostro paese. Ogni anno, in tutta Italia, si svolgono cerimonie e manifestazioni per onorare coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà.

È un momento di riflessione che invita a non dimenticare le atrocità del passato e a riconoscere il valore della democrazia conquistata con fatica.

Le celebrazioni a Bari

Quest’anno, la città di Bari ha ospitato una cerimonia significativa per celebrare gli 80 anni della festa della Liberazione. Il sindaco Vito Leccese ha sottolineato l’importanza di questa ricorrenza, evidenziando come essa rappresenti non solo una festa, ma anche un tributo a chi ha lottato per la libertà. Durante la cerimonia, sono stati resi onori ai caduti, seguiti dalla deposizione di corone d’alloro. Gli studenti di istituti superiori hanno avuto l’opportunità di leggere lettere di condannati a morte della Resistenza europea, un gesto che ha portato un forte messaggio di continuità e impegno verso la memoria storica.

Il ruolo delle nuove generazioni

Il presidente dell’ANPI di Bari, Pasquale Martino, ha messo in evidenza l’importanza del coinvolgimento dei giovani nella celebrazione di questa giornata. La lettura dei testi dei condannati a morte non è solo un atto simbolico, ma un invito a riflettere e a comprendere il valore della libertà. La partecipazione attiva dei ragazzi, il loro impegno nello studio e nella diffusione di questi messaggi, rappresenta una speranza per il futuro. È fondamentale che le nuove generazioni si sentano parte di questa storia e che continuino a trasmettere i valori di giustizia e libertà.

Un canto di libertà

La cerimonia si è conclusa con un momento di grande emozione: la sfilata dell’ANPI, che ha intonato il celebre canto “Bella ciao”. Questo inno della Resistenza è diventato un simbolo universale di lotta per la libertà e i diritti umani. La sua melodia risuona ancora oggi, richiamando alla memoria le battaglie combattute e l’importanza di rimanere vigili contro ogni forma di oppressione. La festa della Liberazione non è solo un ricordo, ma un invito a continuare a lottare per un mondo migliore.