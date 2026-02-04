Il Barcellona supera l'Albacete e accede alle semifinali della Coppa del Re

La sfida di Coppa del Re tra il Barcellona e l’Albacete ha regalato emozioni forti ai tifosi. I blaugrana, detentori del trofeo, hanno superato i rivali di seconda divisione con un punteggio di 2-1, ma non senza un finale di partita da brividi che ha messo a rischio la loro qualificazione.

Nel primo tempo, il Barcellona ha preso il controllo della partita, riuscendo a sbloccare il risultato al 39° minuto con un goal di Lamine Yamal.

L’azione è stata orchestrata da Marcus Rashford, che ha rubato palla e passato a Frenkie de Jong, il quale ha servito Yamal per una conclusione impeccabile.

Il primo tempo e il vantaggio del Barcellona

Dopo un avvio in cui il Barcellona ha faticato a trovare il ritmo giusto, il goal di Yamal ha dato la scossa alla squadra. Nonostante un inizio promettente, con Rashford che ha sprecato una buona occasione e Dani Olmo che ha visto il suo tiro deviare in angolo, la rete di Yamal ha aperto le porte per una manovra più fluida dei catalani.

Le occasioni per l’Albacete

Subito dopo il goal, l’Albacete ha provato a reagire, creando due situazioni pericolose, ma il centravanti Antonio Puertas non è riuscito a concretizzare. La squadra di casa ha messo in difficoltà la difesa blaugrana, ma il risultato è rimasto invariato fino all’intervallo.

Il secondo tempo e la sicurezza con Araujo

All’inizio della ripresa, il Barcellona ha continuato a premere, raddoppiando al 56° minuto con un colpo di testa di Ronald Araujo su corner battuto da Rashford. Questo goal ha dato maggiore tranquillità ai catalani, che sembravano aver messo in cassaforte la qualificazione.

Tuttavia, l’Albacete non si è arreso. L’eroe della precedente partita contro il Real Madrid, Jefte Betancor, è subentrato ma ha mancato due occasioni importanti. La pressione dei padroni di casa è aumentata, portando a un finale di partita intenso.

Il finale drammatico

Negli ultimi minuti, Javi Moreno ha accorciato le distanze per l’Albacete con un colpo di testa su un calcio di punizione, riaccendendo le speranze per i tifosi di casa. La partita si è fatta frenetica, con il Barcellona che ha visto annullare un goal di Ferran Torres per fuorigioco.

Nel recupero, l’Albacete ha messo in seria difficoltà la difesa del Barcellona, con un tentativo di Fran Gamez salvato sulla linea da Gerard Martin, mantenendo il vantaggio per i blaugrana. La squadra di Xavi ha dovuto lottare fino all’ultimo secondo per mantenere il punteggio e assicurarsi un posto nelle semifinali.

Prospettive future

Questa vittoria segna un importante passo avanti per il Barcellona, che si qualifica per la 63ª volta per le semifinali della Coppa del Re, un record nella storia della competizione. Nonostante il finale sofferto, i blaugrana hanno dimostrato di avere la tenacia necessaria per difendere il trofeo conquistato l’anno precedente.

Il prossimo turno vedrà il Barcellona affrontare squadre agguerrite, e la loro capacità di mantenere la calma sotto pressione sarà fondamentale per continuare il percorso verso il titolo. Con giocatori come Yamal e Araujo in forma, i tifosi possono mantenere alta la speranza di un’altra grande impresa.