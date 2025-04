Il battesimo: un sacramento fondamentale

Il battesimo rappresenta uno dei sacramenti più significativi per la Chiesa cattolica, fungendo da porta d’accesso a tutti gli altri sacramenti. La Chiesa considera la ricezione di questo sacramento come un “fatto storico fondamentale”, che deve essere registrato con precisione. Questo è il motivo per cui il Vaticano ha recentemente ribadito che, sebbene un individuo possa decidere di abbandonare la Chiesa, non è possibile cancellare il proprio battesimo dal Registro dei Battesimi.

Tale posizione è stata chiarita in una nota ufficiale del Dicastero per i Testi Legislativi, firmata da importanti figure ecclesiastiche.

Il Registro dei Battesimi: un documento inalterabile

Il Registro dei Battesimi non è solo un elenco di membri della Chiesa, ma un documento che attesta un evento sacramentale avvenuto nella storia ecclesiale. Secondo il diritto canonico, le iscrizioni nel Registro non possono essere modificate o cancellate, salvo per correggere errori di trascrizione. Questo garantisce la certezza e la tracciabilità degli atti sacramentali, permettendo di verificare l’esistenza di tali eventi. Le parrocchie hanno l’obbligo di custodire questi registri, assicurando che siano mantenuti con la massima cura.

Le implicazioni della defezione dalla Chiesa

Quando un fedele decide di abbandonare la Chiesa cattolica, deve presentare un atto formale, noto come Actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica. Questo documento non cancella il battesimo, ma serve a registrare la volontà del soggetto di distaccarsi dalla comunità ecclesiale. È importante notare che la condizione di battezzato rimane un elemento oggettivo e non può essere annullata. Inoltre, la Chiesa sottolinea che la libertà di scelta dei fedeli non è limitata dai sacramenti ricevuti, permettendo a ciascuno di decidere il proprio percorso spirituale.

Il ruolo dei testimoni nel battesimo

Un altro aspetto cruciale del battesimo è la presenza di testimoni durante la celebrazione. Questi testimoni non solo confermano l’evento, ma forniscono anche una garanzia della sua registrazione. Tuttavia, è fondamentale chiarire che un testimone non può sostituire il Registro, poiché quest’ultimo rimane l’unico documento ufficiale che attesta il battesimo. La Chiesa richiede che ogni battesimo sia registrato in modo accurato, per garantire la trasparenza e la veridicità degli atti sacramentali.