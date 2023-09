Il Belgio vieta gli alloggi ai richiedenti asilo maschi e single

Bruxelles, 1 set. (askanews) – Troppe richieste e poca disponibilità. Per questo motivo la sottosegretaria per l’Asilo e l’immigrazione, Nicole de Moor, e il primo ministro Alexander De Croo hanno annunciato in conferenza stampa le nuove politiche che vietano “temporaneamente” in Belgio la sistemazione in alloggi per richiedenti asilo maschi e single. La sottosegretaria ha detto che si tratta di una decisione difficile e ha spiegato che verrà data priorità alle famiglie:

“Pertanto queste decisioni di sospendere l’accoglienza di uomini single sono temporanee. La decisione è temporanea – ha ribadito – e rimarrà valida finché non ci sarà spazio nel sistema di accoglienza capace di ricevere gli uomini single anche presso il Fedasil”, ha aggiunto, riferendosi all’istituzione belga che si occupa dell’accoglienza dei richiedenti asilo.

Priorità alle famiglie, quindi, perché – ha detto de Moor – non vogliamo vedere bambini che dormono per strada in inverno. Da parte sua il premier belga ha sottolineato:

“Siamo pienamente consapevoli dei nostri obblighi come paese di dover fornire protezione alle persone che ne hanno diritto. Ciò significa soprattutto guardare avanti e perfino prendere decisioni preventive per evitare di trovarsi con le spalle al muro”.