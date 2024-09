Il brutto tempo ha causato un ritardo per la prima di "Iddu" a Venezia 81 e ha fatto saltare il consueto red carpet. Ecco una descrizione di quanto è accaduto.

Il brutto tempo ha causato un ritardo per la prima di "Iddu" a Venezia 81 e h...

Il maltempo ha ostacolato la Mostra del Cinema di Venezia. Considerabili ritardi sono stati registrati durante la première di “Iddu”, un film di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia che vanta tra i protagonisti Toni Servillo ed Elio Germano. A causa della copiosa pioggia, la usuale processione di celebrità non ha avuto luogo sul classico tappeto rosso, ma è stata spostata al coperto, impedendo così agli attori di posare per i fotografi. Di solito, questa parata di stelle sul tappeto rosso si tiene alle 18:30 di fronte al luogo dell’evento Biennale. Dopo le memorabili apparizioni di Angelina Jolie e Lady Gaga, il 5 settembre era la volta del cast di “Iddu”. Tuttavia, la tipica “sfilata” ha preso il via con un notevole ritardo, circa mezz’ora dopo il previsto, a causa del maltempo. Fortunatamente, gli attori sono riusciti a fare la loro entrata al coperto verso le 19.