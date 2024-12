Il silenzio di Manuel e Lulù

In un clima di crescente tensione e attesa, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié continuano a mantenere un profilo basso, evitando di rilasciare dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, le sorelle di Lulù, Clarissa e Jessica, hanno deciso di rompere il silenzio, portando alla luce dettagli che potrebbero cambiare le carte in tavola. La situazione si complica ulteriormente con le recenti affermazioni del legale di Bortuzzo, Niccolò Vecchioni, che ha definito l’applicazione del bracciale elettronico alla sua assistita come “eccessiva”.

Le parole del legale di Bortuzzo

Durante un’intervista a FanPage, l’avvocato Vecchioni ha espresso la sua sorpresa riguardo alla denuncia di Manuel, descrivendola come un “fulmine a ciel sereno”. Ha sottolineato come la famiglia di Bortuzzo avesse manifestato un certo risentimento nei confronti di Lulù già durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Un episodio significativo citato dall’avvocato è il commento del padre di Manuel, che aveva definito Lulù una stalker, un’affermazione che, secondo Vecchioni, evidenzia un pregiudizio radicato.

Le dichiarazioni delle sorelle Selassié

Le sorelle Selassié, nel loro intervento, hanno cercato di difendere Lulù, affermando che non c’è mai stata l’intenzione di perseguitare Manuel. Hanno evidenziato come i comportamenti ambigui di Bortuzzo possano aver indotto Lulù a cercarlo, senza che questo fosse interpretato come un atto persecutorio. “I rapporti di coppia non sono mai lineari”, hanno dichiarato, sottolineando che la mancanza di chiarezza nella comunicazione tra i due ha contribuito a creare questa situazione complessa.

Un caso che tiene banco nel gossip

Il caso Bortuzzo-Selassié continua a tenere banco nel mondo del gossip, con i fan e i media che seguono ogni sviluppo con grande interesse. Le dichiarazioni delle sorelle Selassié e del legale di Bortuzzo hanno acceso un dibattito su temi delicati come la percezione dello stalking e le dinamiche relazionali. Mentre il pubblico attende ulteriori aggiornamenti, la questione rimane aperta, con la speranza che la verità emerga in un contesto di rispetto e chiarezza.