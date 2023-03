Il Cav mischia le carte: Barelli nuovo capogruppo alla Camera per Forza Italia

Il Cav mischia le carte e l’evergreen Paolo Barelli è (di nuovo) il nuovo capogruppo alla Camera per Forza Italia. Silvio Berlusconi riorganizza la squadra azzurra ma lascia Licia Ronzulli a Palazzo Madama. E il predecessore di Barelli Alessandro Cattaneo? Lui è stato scelto per fare il vicecoordinatore Nazionale con delega alla organizzazione territoriale del partito.

Barelli nuovo capogruppo di Forza Italia

Cattaneo andrà in tandem con la ministra Anna Maria Bernini. Berlusconi ha anche nominato sei nuovi coordinatori regionali: in Lombardia, al posto di Ronzulli, arriva Alessandro Sorte, Elisabetta Casellati in Basilicata e Claudio Lotito in Molise. Fra di essi figurano anche anche Rosaria Tassinari (Emilia Romagna), Marcello Caruso che opererà in Sicilia, dove era appena stato nominato commissario al posto di Gianfranco Miccichè. Poi per la Toscana, Marco Stella e Flavio Tosi sul Veneto.

Un nuovo assetto in “mood Europee”

Ha detto Berlusconi lasciando intendere che non è finita qui: “Nelle prossime settimane annunceremo il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione per dare pieno supporto al lavoro che attende il partito in vista delle elezioni europee con una squadra coesa e radicata su tutto il territorio nazionale”.