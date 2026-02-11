Il Comune di Favignana Rifiuta il Progetto Eolico Offshore Med Wind: Le Ragioni della Decisione

Il Comune di Favignana ha manifestato la propria opposizione al vasto impianto eolico Med Wind, evidenziando le possibili conseguenze negative per l'ambiente e la comunità locale.

Il Comune di Favignana si oppone al progetto eolico offshore Med Wind

Il Comune di Favignana, situato nell’arcipelago delle Isole Egadi, ha recentemente espresso la propria contrarietà al progetto eolico offshore conosciuto come Med Wind. Questa proposta, presentata dalla società Renexia S.p.A., prevede la costruzione di 190 turbine eoliche, ciascuna alta oltre 327,5 metri, distribuite su un’ampia area marina di oltre 945 chilometri quadrati.

Sebbene le turbine siano progettate per essere collocate a decine di chilometri dalla costa, esse risulterebbero visibili da diverse località, comprese le alture di Erice e il castello di Santa Caterina a Favignana.

Le ragioni della contrarietà del Comune

Il Comune ha chiarito che la sua opposizione non deriva da una posizione contraria alle energie rinnovabili, ma piuttosto dalla volontà di proteggere un territorio unico e fragile, riconosciuto per la sua biodiversità e per il suo patrimonio culturale. Secondo l’amministrazione, l’infrastruttura proposta potrebbe alterare in modo irreversibile gli equilibri ecologici e visivi dell’area, compromettendo la qualità della vita degli abitanti e l’integrità del paesaggio.

Impatto ambientale e culturale

Le preoccupazioni riguardano non solo l’impatto visivo delle turbine, ma anche le ripercussioni sugli ecosistemi marini e sulla fauna locale. Il Comune ha richiesto una valutazione approfondita di tutte le criticità, sottolineando come il progetto possa causare effetti cumulativi sul traffico navale e sulla pesca. Inoltre, la dipendenza delle isole da una centrale a gasolio, unita alla mancanza di benefici energetici diretti dall’impianto, solleva interrogativi sull’equità della situazione.

Il futuro energetico delle Isole Egadi

La questione dell’energia sostenibile riveste un’importanza cruciale per le Isole Egadi, che attualmente soffrono di una significativa dipendenza energetica da fonti esterne. Il sindaco Giuseppe Pagoto ha evidenziato la necessità di sviluppare soluzioni energetiche che siano rispettose del territorio e delle sue peculiarità. In questo contesto, l’amministrazione comunale ha già espresso una posizione contraria riguardo al progetto di Med Wind attraverso una delibera del Consiglio Comunale, dimostrando così un approccio coerente e responsabile nei confronti delle esigenze della comunità.

Chiamata all’azione e valutazione ambientale

In vista della Valutazione di Impatto Ambientale, il Comune ha richiesto che tutte le problematiche sollevate siano considerate nel processo di autorizzazione. È fondamentale che il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prenda in seria considerazione le osservazioni e le preoccupazioni espresse dagli amministratori locali. Solo in questo modo si potrà garantire che lo sviluppo energetico avvenga in modo sostenibile e rispettoso del patrimonio naturale e culturale delle Isole Egadi.