Una giornata di riflessione in Vaticano

Oggi, in occasione della festività di San Giuseppe lavoratore, il Vaticano osserva una pausa di riflessione. I cardinali, che si riuniranno in Conclave a partire da mercoledì 7 maggio, dedicano questo giorno alla meditazione e alla preghiera. La celebrazione di oggi, che include la sesta messa dei “novendiali” in suffragio di papa Francesco, è un momento di raccoglimento per i membri della Curia Romana e per tutti i fedeli che desiderano partecipare.

Preparativi per il Conclave

Il Conclave, che si svolgerà nella Cappella Sistina, è un evento di grande importanza per la Chiesa cattolica. I cardinali elettori, attualmente 124 su 133, stanno confluendo a Roma per partecipare a questa storica elezione. È interessante notare che il numero di votanti ha un impatto diretto sul quorum necessario per l’elezione del nuovo Papa, che scende da 90 a 89 voti. Questo cambiamento potrebbe influenzare le dinamiche del voto e le strategie dei cardinali.

Le assenze e le aspettative

Due cardinali, Antonio Canizares Llovera e John Njue, non parteciperanno al Conclave per motivi di salute, mentre Vinko Puljic, pur essendo presente, voterà da Casa Santa Marta. La situazione attuale dei cardinali elettori è un elemento cruciale da monitorare, poiché ogni assenza può alterare le aspettative e le alleanze all’interno del Conclave. La tensione cresce mentre i cardinali si preparano a prendere decisioni che influenzeranno il futuro della Chiesa.