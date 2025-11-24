Il Cremlino offre supporto ai giovani in crisi finanziaria

Nel contesto di una guerra prolungata, due giovani, Olena e Bohdan, si trovano ad affrontare una situazione disperata. La loro storia inizia con la ricerca di qualche soldo, ma si trasforma in un incubo quando vengono arrestati dalla Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) accusati di tradimento. La loro esperienza mette in luce le difficoltà economiche che molti ucraini devono affrontare e le conseguenze della scelta di collaborare con il nemico.

La vita sotto pressione

Olena, di 19 anni, e Bohdan, di 22, si ritrovano in una sala di detenzione. Questo è il loro primo incontro dopo un mese, e nonostante le manette che li legano, si scambiano sorrisi. I loro volti giovani e innocenti sono però segnati dal peso delle accuse gravi che pendono su di loro. Entrambi hanno confessato di avere collaborato con la Russia, sperando in una condanna più leggera di 15 anni anziché una vita in prigione.

Il reclutamento e il lavoro sporco

La loro avventura inizia quando vedono un annuncio su un canale Telegram dedicato alle offerte di lavoro. “Cercavamo un modo per guadagnare qualche soldo,” spiega Olena, “la situazione economica è difficile per tutti.” Inizialmente, i compiti assegnati consistono nel monitorare supermercati, scattando foto e raccogliendo informazioni sui prezzi.

Col passare del tempo, le richieste diventano sempre più pericolose. Viene chiesto loro di posizionare telecamere vicino a una stazione di polizia e lungo le linee ferroviarie che trasportano armi occidentali. Il compito finale è quello di individuare le posizioni delle difese aeree nella regione di Kyiv. Bohdan, pur rendendosi conto della gravità della situazione, decide di non pensare al peggio, temendo le ritorsioni russe.

Motivazioni e conseguenze

La SBU ha registrato oltre 24.000 casi di crimine contro la sicurezza nazionale dall’inizio del conflitto, con più di 4.100 accuse di tradimento. Molti di questi individui, come Olena e Bohdan, sono stati attratti dalla promessa di facili guadagni. “I pagamenti variano da poche centinaia a diverse migliaia di hryvnia,” spiega un ufficiale della SBU, “ma non sempre vengono effettivamente corrisposti.” La coppia riceveva tra 400 e 3.000 hryvnia (circa €8-€62) per ogni missione, un importo insufficiente per garantire la loro sopravvivenza.

La vita sotto occupazione

La situazione è complicata per coloro che vivono sotto l’occupazione russa. Molti, costretti a cercare lavoro, si ritrovano a interagire con le autorità occupanti e non possono essere certi di non essere accusati di collaborazionismo in futuro. “Non giustifico i collaboratori,” afferma Hanna Rassamakhina, esperta di diritti umani, “ma è importante considerare il contesto in cui queste persone agiscono.”

Il futuro incerto

Olena e Bohdan sono consapevoli della severità delle loro azioni e hanno accettato che potrebbero non rivedersi per almeno 15 anni. Quando si parla della possibilità di una liberazione anticipata attraverso il servizio nell’esercito ucraino, Bohdan rifiuta categoricamente: “Preferisco restare qui che rischiare di non tornare mai più,” dichiara. La loro storia mette in luce non solo le difficoltà individuali, ma anche le tensioni più ampie che permeano il conflitto in corso in Ucraina.