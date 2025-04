Un inizio esplosivo per ‘The Couple’

La prima puntata di ‘The Couple’, il nuovo reality game di Canale 5, ha catturato l’attenzione del pubblico con un avvio ricco di emozioni e polemiche. Presentato da Ilary Blasi, insieme a Francesca Barra e Luca Tommassini, il programma ha visto sfidarsi otto coppie per un montepremi da un milione di euro. Le prime a scendere in campo sono state le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli e gli amici Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, dando il via a una serata di adrenalina e tensione.

Le sfide e le polemiche social

Nonostante le aspettative, il debutto non è stato privo di critiche. Durante la prima prova, che prevedeva l’uso di metal detector, le coppie dovevano indovinare oggetti bendati senza utilizzare parole chiave. Tuttavia, il notaio incaricato di giudicare le risposte ha suscitato malcontento tra il pubblico. Le sue decisioni, ritenute arbitrarie, hanno portato a un acceso dibattito sui social, dove gli spettatori hanno messo in discussione la sua competenza e l’organizzazione del gioco.

Le gaffe di Ilary e le reazioni del pubblico

Ilary Blasi, nota per il suo carisma e le sue gaffe, ha contribuito a rendere la serata memorabile. Tra battute e imprecisioni, ha cercato di mantenere alta l’attenzione, ma le critiche non si sono fatte attendere. In particolare, la situazione è degenerata quando Jasmine ha indovinato la parola “pennello”, ma il notaio non l’ha accettata. La conduttrice, ascoltando il pubblico, ha deciso di dare il punto alla coppia, ma questo non ha placato le polemiche. I social si sono riempiti di