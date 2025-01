Il decreto sicurezza e le sue implicazioni

Il recente decreto sicurezza proposto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sollevato un’ondata di preoccupazione tra gli studenti universitari e le istituzioni accademiche. La proposta, che prevede una maggiore collaborazione tra le università e i servizi segreti, è stata accolta con forte opposizione, in particolare per quanto riguarda l’articolo 31. Questo articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i soggetti che forniscono servizi di pubblica utilità devono collaborare con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) e le agenzie di intelligence italiane, Aise e Aisi. La possibilità di stipulare convenzioni con le università per la comunicazione di informazioni, anche in deroga alle normative sulla riservatezza, ha suscitato timori di una potenziale ‘schedatura’ di studenti e docenti.

Le reazioni degli studenti e delle associazioni

La reazione degli studenti è stata immediata e decisa. L’Unione degli studenti (Uds) ha annunciato una manifestazione a Roma il 17 gennaio, sottolineando che “la libertà accademica è sotto attacco”. Le preoccupazioni non si limitano agli studenti; anche figure politiche come il senatore Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle e Francesco Verducci del Partito Democratico hanno espresso il loro disappunto, definendo il decreto un attacco all’autonomia delle università e della ricerca. Le associazioni di docenti universitari, come il Comitato per la Libertà Accademica della Società per gli studi sul Medio Oriente (SeSaMO), hanno avvertito che l’obbligo di collaborazione con i servizi segreti potrebbe compromettere l’indipendenza delle università, coinvolgendole in dinamiche estranee alla loro missione.

Il dibattito sulla sicurezza nella ricerca

Nonostante le preoccupazioni, alcuni esperti sostengono che la sicurezza nella ricerca sia un tema cruciale nel contesto attuale. Antonio Zoccoli, presidente dei ricercatori, ha affermato che è necessario adottare misure per migliorare la sicurezza della ricerca in Italia, senza però compromettere la libertà dei ricercatori. Secondo Zoccoli, la nuova normativa dovrebbe aiutare i ricercatori a comprendere i rischi associati ai loro progetti, specialmente in un contesto globale caratterizzato da conflitti e divisioni. Le imminenti Linee guida sulla sicurezza nella ricerca potrebbero fornire un supporto utile per affrontare queste sfide, ma la questione rimane delicata e controversa.