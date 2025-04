Un debutto promettente ma un finale inaspettato

Dopo il trionfo del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha fatto il suo ritorno in televisione con un nuovo programma, Ne vedremo delle belle, trasmesso il sabato sera su Rai 1. Tuttavia, le aspettative iniziali sono state rapidamente disattese. La trasmissione, che avrebbe dovuto intrattenere il pubblico con momenti nostalgici e showgirl iconiche, ha faticato a conquistare gli ascolti desiderati, portando la Rai a decidere di anticipare l’ultima puntata di una settimana.

Ascolti sotto la media

Secondo quanto riportato da Dagospia, il programma ha registrato una media di ascolti del 13%, un risultato ben al di sotto del competitor Amici, che si è aggiudicato circa il 28%. La Rai ha giustificato questa chiusura anticipata come un esperimento, sottolineando che la coincidenza con le festività pasquali ha influenzato la decisione. L’ultima serata, inizialmente prevista per il 19 aprile, si svolgerà invece il 12 aprile, con una finale che vedrà protagoniste le dive della televisione italiana degli anni Novanta e Duemila.

Le concorrenti e le emozioni del ritorno

Tra le concorrenti del programma, spiccano nomi noti come Pamela Prati, Carmen Russo, e Valeria Marini. A pochi giorni dalla finale, Pamela Prati ha condiviso le sue emozioni, esprimendo gratitudine verso Carlo Conti e il suo staff per averle dato l’opportunità di tornare in televisione. “Sono grata a Carlo Conti e alla sua squadra perché dopo tanti anni sono tornata in tv a fare quello che amo”, ha dichiarato. La Prati ha anche sottolineato l’importanza della solidarietà tra donne, affermando che il messaggio di unità è stato centrale durante il programma.

Un’esperienza che lascia il segno

Nonostante le difficoltà, l’esperienza di Ne vedremo delle belle ha avuto un impatto significativo sulla vita di Pamela Prati. “Mi hanno fatto tornare indietro negli anni quando provavamo tutti i giorni, è stato bellissimo tornare in sala prove”, ha aggiunto. La concorrente ha espresso la sua determinazione a mantenere un alto livello di performance, indipendentemente dal risultato finale. “Sono molto emozionata, che io possa vincere o no il programma, sono contenta perché mi sono impegnata”, ha concluso, lasciando intendere che, al di là della competizione, l’importante è l’esperienza condivisa e le nuove amicizie create.