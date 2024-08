Il tiktoker Stefano Cirillo non tornava sui social dal 25 giugno: il 5 agosto l'annuncio shock su TikTok

Il giovane ragazzo Stefano Cirillo, seguito da quasi 216mila persone, ha deciso di condividere con i follower la drammatica notizia: la scoperta improvvisa del cancro.

Il drammatico video del tiktoker Stefano Cirillo

Nel video, che conta milioni di visualizzazioni, il giovane prima è in macchina, poi mostra il momento in cui gli vengono tagliati i capelli e, infine, in lacrime su un letto d’ospedale.

Sulle immagini, che scorrono nei brevi secondi di video, scrive:

“Comunque la vita è così strana… un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno“.

La scoperta della malattia

“Le analisi del sangue erano a posto, ho scoperto la leucemia da una risonanza magnetica e ulteriori esami. Non fermatevi alle analisi del sangue”.

Stefano Cirillo, conosciuto per le sue imitazioni dell’influencer Chiara Facchetti, era scomparso da qualche mese dai social proprio a causa delle sue condizioni di salute. Dopo le richieste dei suoi followers è tornato per rivelare quanto accaduto.

Il ringraziamento per il supporto dopo la notizia

Il giovane ha ringraziato i suoi follower per averlo inondato di messaggi di supporto e testimonianze di chi, come lui, sta vivendo un momento difficile.