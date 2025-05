Il futuro del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo continuerà a brillare sotto l’egida della Rai per almeno altri tre anni. La notizia è stata confermata dopo che l’ente radiotelevisivo ha presentato l’unica offerta per i diritti di trasmissione del festival, che si svolgerà nelle edizioni del 2026, 20. Nonostante le speculazioni su possibili concorrenti, come Mediaset e Warner Bros Discovery, nessuno ha deciso di partecipare al bando, lasciando così la Rai come unica contenditrice.

Carlo Conti al timone

Carlo Conti, noto presentatore toscano, è stato confermato alla conduzione dell’edizione 2026. La Rai aveva inizialmente previsto di affidargli il festival per due anni, ma il successo dell’edizione 2025 ha spinto l’azienda a proporre un’estensione del contratto. Conti, pur non avendo ancora dato una risposta definitiva per il 2027, sta già lavorando attivamente per l’edizione del prossimo anno. “Il Festival è il Festival e sarà come sempre una grande festa della musica italiana”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di scegliere canzoni di qualità.

Le aspettative per il 2026

Con l’edizione 2026 che si avvicina, le aspettative sono alte. Conti ha già ricevuto alcune proposte musicali e si prepara a un lungo e impegnativo percorso di selezione. “Sarà un lungo percorso, come sempre entusiasmante e difficile”, ha aggiunto, evidenziando la sua responsabilità nel garantire un festival di successo. La Rai, dal canto suo, si prepara a celebrare un evento che è diventato un pilastro della cultura musicale italiana, attirando milioni di spettatori ogni anno.