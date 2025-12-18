Il gatto Nuodėgulis e la crisi del servizio pubblico radiotelevisivo in Lituania

La Lituania è al centro di una controversia politica surreale. Mentre il parlamento lituano discute modifiche significative alla governance della televisione pubblica LRT, un gatto ha assunto un ruolo inatteso nel dibattito. La proposta di riforma, che mira a semplificare il processo di licenziamento del direttore generale, ha scatenato reazioni che vanno oltre le normali dinamiche politiche.

La proposta di riforma e le reazioni

Il parlamento, noto come Seimas, ha avviato un pacchetto di emendamenti che potrebbe facilitare il licenziamento della direttrice generale, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Questa modifica segue un audit che ha evidenziato diverse criticità all’interno del broadcaster, anche se non ha raccomandato cambiamenti nella leadership. I critici sostengono che le riforme siano state concepite specificamente per rimuovere l’attuale direttrice.

Un gatto come simbolo di protesta

Tra le proposte di emendamento spicca quella avanzata dall’opposizione, che prevede che il gatto di un’esponente dell’opposizione, Agnė Širinskienė, debba esprimere una mancanza di fiducia nei confronti di Garbačiauskaitė-Budrienė affinché questa possa essere rimossa. Il felino, di nome Nuodėgulis, il cui significato è “carbone bruciato”, è diventato simbolo di una protesta che ha visto oltre 140.000 cittadini firmare una petizione contro le riforme, rendendola la più supportata nella storia recente del paese.

Le reazioni del presidente e del governo

Il presidente Gitanas Nausėda ha descritto la situazione come un “attacco ibrido” contro la Lituania. Secondo lui, i politici stanno minando la credibilità della nazione con le loro azioni, paragonando la situazione a una commedia surreale. Nausėda ha suggerito che l’intero consiglio di governance del broadcaster dovrebbe dimettersi per permettere una nuova iniziativa, proposta che ha trovato supporto anche nella premier Inga Ruginienė.

Proteste pubbliche e tensioni sociali

La frustrazione del pubblico si è tradotta in manifestazioni di massa. Migliaia di cittadini si sono radunati davanti al parlamento per esprimere la loro opposizione alle modifiche legislative. Le proteste, che hanno attratto oltre 10.000 partecipanti, sono emblematiche di un malcontento crescente nei confronti della classe politica e delle loro decisioni. Gli eventi hanno messo in luce un clima di sfiducia verso le istituzioni, con il presidente che ha avvertito i legislatori di non “agitare ulteriormente la barca” in un contesto geopolitico già delicato.

Prospettive future

La questione della governance dell’LRT non è solo una questione interna, ma si inserisce in un panorama politico più ampio in Europa. Con le riforme che mirano a rafforzare la trasparenza e la responsabilità, il governo deve affrontare le sfide di una crescente opposizione e di un pubblico sempre più attento. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro della televisione pubblica lituana e per la stabilità politica del paese.