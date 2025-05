Un gesto simbolico di solidarietà

Oggi, il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, ha esposto dalla finestra del Palazzo comunale la bandiera della Palestina, un atto che rappresenta un forte gesto simbolico di solidarietà verso la popolazione di Gaza. Sisti ha dichiarato che questo gesto è volto a denunciare quella che ha definito “una delle violazioni dei diritti umani più eclatanti del XXI secolo”.

Le parole del sindaco risuonano forti e chiare, evidenziando l’urgenza di affrontare la situazione drammatica che sta vivendo la popolazione palestinese.

Critiche alla politica nazionale

Il primo cittadino non si è limitato a esprimere solidarietà, ma ha anche criticato la maggioranza di governo per aver respinto la proposta di sospensione del Trattato di Associazione Ue-Israele. Secondo Sisti, questa decisione non fa altro che perpetuare una situazione di ingiustizia e violazione dei diritti umani. Ha inoltre sottolineato come la mozione approvata dal governo non condanni le azioni di Israele, un punto che ha suscitato polemiche e dibattiti all’interno del panorama politico italiano.

Il consiglio comunale di Spoleto si mobilita

In risposta a questa situazione, il consiglio comunale di Spoleto ha calendarizzato una mozione per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina. Questo passo rappresenta un segnale importante di come le amministrazioni locali possano prendere posizione su questioni internazionali. Sisti ha fatto notare che simili posizioni sono state già espresse da altri Paesi europei, tra cui Spagna, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi, evidenziando un crescente movimento di solidarietà verso la causa palestinese.