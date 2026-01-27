Il governo australiano revoca il visto a Sammy Yahood per incitamento all'odio

Un recente sviluppo ha suscitato un acceso dibattito in Australia. Il governo ha deciso di annullare il visto di Sammy Yahood, un influencer israeliano noto per le sue posizioni islamofobe. La cancellazione è avvenuta poche ore prima della sua partenza da Israele, sollevando interrogativi sulle politiche di immigrazione e sulla libertà di espressione nel paese.

Decisione del governo australiano

Il Ministro per gli Affari Interni, Tony Burke, ha dichiarato che l’Australia non accetterà visitatori che intendono diffondere odio. Questo commento è giunto in seguito alla scoperta di alcune dichiarazioni controverse di Yahood, il quale ha definito l’Islam una ideologia disgustosa e ha messo in discussione i diritti delle donne e delle minoranze all’interno della religione.

Contesto legislativo

La cancellazione del visto di Yahood è stata effettuata in base a leggi esistenti, utilizzate in passato per negare l’ingresso a persone che hanno dimostrato comportamenti di hate speech. Recentemente, il governo ha anche inasprito le leggi contro i crimini d’odio, in risposta a un tragico attacco a una celebrazione ebraica a Bondi Beach, che ha causato la morte di 15 persone.

Le dichiarazioni controverse di Sammy Yahood

Yahood, originario del Regno Unito e recentemente diventato cittadino israeliano, ha suscitato polemiche anche con affermazioni mirate a figure pubbliche, come la deputata americana Ilhan Omar. Ha chiesto la sua espulsione dagli Stati Uniti, evidenziando un atteggiamento che molti considerano discriminatorio.

Reazioni e critiche

Il suo approccio ha attirato l’attenzione anche per le critiche nei confronti dell’UNRWA, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi. La recente demolizione della sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est da parte delle autorità israeliane ha sollevato forti condanne a livello internazionale. Yahood ha deriso questa situazione, dimostrando la sua posizione radicale.

Impatto della cancellazione del visto

Nonostante la cancellazione del visto, Yahood ha tentato di proseguire il suo viaggio, volando fino ad Abu Dhabi, dove ha incontrato ulteriori difficoltà nel raggiungere il suo volo per Melbourne. In un post sui social media, ha definito la sua esclusione dall’Australia come una violazione dei diritti e ha promesso di intraprendere azioni legali.

Il dibattito sulla libertà di espressione e sulla responsabilità del governo di mantenere l’ordine pubblico è più vivo che mai. L’Australian Jewish Association, che aveva invitato Yahood a tenere alcuni eventi, ha espresso forte disappunto per la decisione del governo, accusandolo di censura.

Questa situazione solleva domande importanti sul confine tra il diritto di esprimere opinioni e il dovere di proteggere la società da messaggi divisivi e pericolosi. Gli eventi futuri e le reazioni della comunità potrebbero influenzare ulteriormente le politiche di immigrazione e di gestione delle dichiarazioni di odio in Australia.