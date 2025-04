Il voto di fiducia alla Camera

Il governo ha recentemente ottenuto la fiducia alla Camera dei Deputati sul decreto bollette, un provvedimento atteso che mira a contrastare l’aumento dei costi energetici. Con un voto che ha visto 182 favorevoli, 113 contrari e 4 astenuti, il decreto si prepara a passare al Senato per l’approvazione finale, prevista entro mercoledì mattina. Questo passaggio è cruciale per garantire un supporto immediato a famiglie e imprese, sempre più colpite dall’andamento dei prezzi dell’energia.

Misure economiche per il caro-energia

Il pacchetto di misure approvato dal governo prevede un investimento di 3 miliardi di euro, destinato a fornire aiuti concreti contro il caro-energia. Tra le principali misure, spicca un contributo straordinario di 200 euro per le famiglie con un ISEE fino a 25mila euro. Questa iniziativa è pensata per alleviare le difficoltà economiche di chi si trova in una situazione di vulnerabilità, garantendo un sostegno immediato e tangibile.

Agevolazioni per le piccole e medie imprese

Oltre ai benefici per le famiglie, il decreto prevede anche misure specifiche per le piccole e medie imprese (Pmi). Sono stati stanziati 600 milioni di euro per agevolazioni nella fornitura di luce e gas, un passo fondamentale per sostenere la competitività delle Pmi in un contesto economico difficile. Inoltre, viene concessa una proroga di due anni per il passaggio al mercato libero per i cittadini e le micro-imprese vulnerabili, permettendo loro di adattarsi con maggiore gradualità ai cambiamenti del mercato energetico.