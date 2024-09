Il Grande Fratello non ha avuto un grande inizio rispetto agli ascolti televisivi: i numeri sono più deboli rispetto allo scorso anno e molto distanti da quelli di Temptation Island.

Il 16 settembre 2024 si è svolta un’accesa competizione tra Rai e Mediaset. Il primo episodio di Brennero, trasmesso da Rai1 dalle 21:44 alle 23:33, ha raccolto 2.814.000 telespettatori, con uno share del 17.22%. D’altra parte, il debutto del Grande Fratello su Canale5 -trasmesso dalle 21:37 all’1:20- ha raggiunto 2.510.000 telespettatori, con uno share del 21.28%, e un considerevole afflusso di contatti, 8.195.000 per la precisione. Tuttavia, questi numeri appaiono piuttosto deludenti rispetto a quelli della precedente edizione, in particolare la 17esima trasmissione del 11 settembre 2023, che riuscì ad ottenere 2.994.000 spettatori (con uno share del 23,01%). Questi dati sono ovviamente distanti dai 3.362.000 spettatori (e lo share del 23,88%) di Temptation Island, trasmesso il 10 settembre dello stesso anno. Nonostante le novità portate nel formato del Grande Fratello, come l’inserimento di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e nonostante la rimozione di Lino Giuliano per aver espresso commenti omofobi, gli ascolti del reality show vedono una riduzione.

Per quanto riguarda gli altri canali, Rai2 ha ottenuto 939 mila spettatori (5.33% di share) con l’introduzione de Lo Spaesato, condotto da Teo Mammucari, mentre Italia1 ha attirato 1.221.000 spettatori (7.32% di share) con The Protegè. Infine, il programma di Roberto Saviano, Insider: Faccia a Faccia con il Crimine, su Rai3, ha totalizzato 653 mila spettatori e uno share del 3.71%.

Quarta Repubblica su Rete4 ha attirato 848mila telespettatori, registrando una percentuale del 6.44%. La Torre di Babele, trasmessa su La7, è stata seguita da 620mila persone, ottenendo una percentuale del 3.39%. Nel frattempo, su Tv8, il programma Dove nessuno guarda: il caso Elisa Claps, ha totalizzato 302mila spettatori con una quota di ascolti del 2%.