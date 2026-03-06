Il Kindness Act in Senato: considerare la gentilezza tra i Bes per misurare il benessere

È stato depositato al Senato il Kindness Act, la prima proposta legislativa italiana volta a riconoscere la gentilezza come indicatore del benessere collettivo. L’iniziativa è stata promossa dal Movimento Italiano per la Gentilezza (MIG), guidato da Natalia Re. Il provvedimento ha il sostegno parlamentare del senatore Raoul Russo e della deputata Maria Carolina Varchi, entrambi esponenti di Fratelli d’Italia. L’obiettivo è inserire la gentilezza tra gli indicatori del Benessere equo e sostenibile (BES), integrando la qualità delle relazioni sociali nelle politiche pubbliche.

Chi e cosa prevede il provvedimento

Il Kindness Act propone di definire parametri misurabili per la gentilezza nel contesto sociale. Il testo mira a tradurre aspetti relazionali in indicatori statistici utilizzabili nelle politiche di welfare. La misura dovrebbe affiancare gli indicatori economici e ambientali già presenti nel BES.

Motivazioni e quadro politico

L’iniziativa nasce dall’attivismo civico del MIG e trova appoggio in una parte della maggioranza parlamentare. I proponenti sostengono che la qualità delle relazioni incida sul benessere individuale e collettivo. Dal punto di vista strategico, il provvedimento intende colmare una lacuna nelle metriche ufficiali del benessere.

Impatto atteso e questioni aperte

I promotori indicano che un indicatore di gentilezza potrebbe guidare politiche sociali mirate e programmi educativi. Restano tuttavia questioni tecniche su misurazione, standardizzazione e raccolta dati. Il parlamento dovrà valutare compatibilità metodologica con gli indicatori BES esistenti.

Posizioni e sostenitori

Il sostegno parlamentare proviene da rappresentanti di Fratelli d’Italia e da organizzazioni civiche attive sul tema. Altri gruppi e partiti non menzionati nel testo hanno la facoltà di esprimere pareri in sede di commissione. Il dibattito parlamentare definirà l’ampiezza delle adesioni e le eventuali modifiche al testo.

Prossime fasi parlamentari

Il deposito al Senato apre la fase istruttoria e di esame in commissione. Seguiranno audizioni e possibili emendamenti in sede legislativa. Il calendario delle votazioni sarà definito dalle commissioni competenti.

I dati mostrano un interesse crescente per indicatori non economici nel dibattito pubblico; il prossimo sviluppo atteso è l’avvio delle audizioni parlamentari e la valutazione tecnica dell’integrazione con il BES.

Perché misurare la gentilezza

La proposta parte da una constatazione rilevante: ciò che non si quantifica fatica a diventare oggetto di politiche pubbliche. Il MIG sostiene che comportamenti gentili producono effetti misurabili sulla fiducia, sulla cooperazione, sul benessere individuale e collettivo e sulla produttività. Riconoscere la gentilezza come variabile strutturale dello sviluppo significa trasformare le relazioni interpersonali in una leva strategica per la crescita.

I promotori intendono integrare l’indicatore proposto con il quadro statistico esistente, in particolare il BES, per garantirne confrontabilità e rilevanza politica. Dal punto di vista metodologico la misurazione richiede strumenti standardizzati, indagini campionarie e indicatori di contesto che colleghino comportamenti osservabili a esiti economici e sociali.

I dati mostrano un trend chiaro: le politiche basate su indicatori strutturati facilitano allocazione delle risorse e valutazione delle iniziative. Dal punto di vista strategico, inserire la gentilezza nel perimetro delle politiche pubbliche permette interventi mirati su scuole, servizi sanitari e luoghi di lavoro, con milestone verificabili e indicatori di impatto.

Un indicatore in più o una nuova prospettiva

La proposta di inserire la gentilezza come possibile 13° indicatore BES non è un esercizio simbolico, ma un cambiamento di prospettiva. Si tratta di integrare la dimensione relazionale nel quadro delle misure di benessere, per orientare interventi pubblici più mirati.

Per rendere la misura utilizzabile nelle decisioni politiche sono necessari strumenti metodologici rigorosi, raccolta dati sistematica e percorsi valutativi trasparenti. L’ISTAT e gli esperti di statistica sociale devono definire criteri operativi, indicatori di validità e protocolli di raccolta coerenti con le prassi internazionali.

Dal punto di vista tecnico la sfida riguarda la misurabilità: servono scale affidabili, fattori di normalizzazione e test di robustezza che consentano confronti nel tempo e tra territori. Le valutazioni dovranno prevedere campionamenti rappresentativi, controlli per i bias e procedure per garantire replicabilità.

Il passaggio dal concetto all’applicazione richiederà consultazioni con stakeholder istituzionali e accademici, sperimentazioni pilota e la definizione di milestone valutabili. Il prossimo sviluppo atteso è l’avvio di tavoli tecnici per tradurre i criteri metodologici in strumenti misurabili.

Ambiti di intervento: scuola e lavoro

A seguito dell’avvio dei tavoli tecnici, la proposta prevede due disegni di legge collegati, uno dedicato all’istruzione e uno al mondo del lavoro e alla pubblica amministrazione. Nel settore educativo la norma promuove la gentilezza come metodo pedagogico e strumento di prevenzione del bullismo, compresa la dimensione digitale, attraverso percorsi formativi per alunni e personale scolastico.

Nell’ambito professionale la proposta mira a favorire ambienti inclusivi e privi di molestie o discriminazioni, riconoscendo il ruolo della cultura organizzativa nel benessere dei lavoratori. Sono previste misure volte a integrare pratiche organizzative e piani formativi per la pubblica amministrazione e il settore privato.

Interventi concreti

Le proposte prevedono percorsi formativi, codici di comportamento, strumenti di monitoraggio e incentivi rivolti alle imprese e alla pubblica amministrazione. Dal punto di vista strategico, le misure mirano a codificare e valutare le pratiche gentili per tradurle in risultati misurabili. I percorsi formativi includono moduli obbligatori per dirigenti e responsabili delle risorse umane, sistemi di monitoraggio delle relazioni interne e indicatori di impatto sociale ed economico. Azioni concrete implementabili: definizione di codici aziendali, piani di formazione periodici, metriche di valutazione del clima organizzativo e incentivi fiscali o di reputazione per le realtà che adottano politiche strutturate. L’obiettivo dichiarato è migliorare motivazione e cooperazione, ridurre i conflitti e generare valore sociale ed economico, coinvolgendo istituzioni scolastiche, amministrazioni pubbliche e imprese.

Il contesto internazionale e le testimonianze

Il Kindness Act si colloca in un quadro internazionale in cui diversi Paesi adottano indicatori alternativi al PIL per orientare le politiche pubbliche. Le esperienze citate includono il Multiculturalism Act del Canada, le politiche giapponesi a sostegno del rispetto reciproco e l’approccio del Bhutan basato sulla Felicità Interna Lorda (GNH). Queste iniziative forniscono riferimenti metodologici e pratici utili per l’analisi delle ricadute sociali ed economiche della proposta italiana.

Dal punto di vista comparativo, i modelli scandinavi e alcune iniziative in Australia sono richiamati per le strategie di inclusione e valutazione degli esiti. I dati disponibili mostrano che tali politiche possono integrare strumenti di monitoraggio statistico e misure normative per favorire coesione sociale e resilienza istituzionale. Il dibattito pubblico rimane aperto, con attenzione alle evidenze internazionali e alla replicabilità degli strumenti nel contesto legislativo italiano.

Voci dalla società civile e dall’impresa

All’evento di presentazione hanno partecipato rappresentanti di comunità e imprese. Le testimonianze hanno evidenziato come la cultura della gentilezza produca impatti concreti sui comportamenti collettivi e sugli assetti organizzativi. Esempi aziendali e associativi hanno dimostrato che pratiche orientate al rispetto e alla cooperazione possono essere misurate e valorizzate. Tale approccio contribuisce a creare ambienti più resilienti e coesi.

Il percorso parlamentare del Kindness Act è ancora all’inizio e la sua efficacia dipenderà dalla capacità di tradurre principi in norme operative e metodi statistici solidi. Il dibattito politico e tecnico proseguirà per definire contenuti, misure e strumenti di monitoraggio, con l’obiettivo di riconoscere e rendere misurabile il ruolo della gentilezza nel quadro del benessere nazionale. Si attendono i prossimi passaggi parlamentari e l’ulteriore confronto con le evidenze internazionali sulla replicabilità degli strumenti nel contesto legislativo italiano.