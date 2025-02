Un maestro senza tempo

Gianni Salvoldi, con i suoi 92 anni, rappresenta un esempio straordinario di passione e dedizione. Originario di Castione della Presolana, in provincia di Bergamo, ha dedicato la sua vita alla neve, diventando il maestro di sci più anziano d’Italia. La sua storia è un inno alla gioia di vivere e alla libertà che solo la montagna può offrire. “Mi sento libero, contento, felice. Quasi in paradiso”, afferma con entusiasmo, dimostrando che l’età è solo un numero quando si tratta di seguire le proprie passioni.

Una vita dedicata alla neve

Gianni ha iniziato a sciare all’età di sei anni, utilizzando attrezzature rudimentali, come un pezzo di legno e un filo di ferro. Oggi, nonostante i cambiamenti nel mondo dello sci, il suo amore per questa disciplina è rimasto intatto. “Io non penso all’età e vado avanti, fin dove arrivo arrivo”, dichiara, evidenziando la sua determinazione e il suo spirito indomito. La sua carriera è costellata di successi e di momenti indimenticabili, ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua capacità di trasmettere la passione per lo sci ai più giovani.

Un maestro amato dai suoi allievi

Il direttore della scuola di sci del Monte Pora, Passio, non ha dubbi: “È il maestro più bravo, sempre puntuale, è lucido di testa e di fisico”. Gianni ha insegnato a generazioni di bambini, guadagnandosi il loro affetto non solo per le sue abilità, ma anche per il suo approccio affettuoso e divertente. “Ho fatto scuola a tanti. Mi volevano un bene dell’anima non perché ero bravo, ma perché gli davo il cioccolato. Ridevano tutti e poi rendevano di più”, racconta con un sorriso. Questo legame speciale con i suoi allievi è ciò che rende il suo lavoro così gratificante.

Il futuro è ancora sulla neve

Nonostante l’età, Gianni non ha intenzione di fermarsi. Recentemente ha acquistato un nuovo paio di scarponi da sci, con l’aspettativa che durino almeno dodici o tredici anni. La sua voglia di continuare a sciare è contagiosa e rappresenta un esempio per tutti coloro che credono che la passione non abbia limiti. La storia di Gianni Salvoldi è un invito a non arrendersi mai e a vivere ogni giorno come un’opportunità per inseguire i propri sogni, indipendentemente dall’età.