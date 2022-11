Francesco Giubilei sarà il nuovo consigliere del ministero della Cultura.

La notizia è stata rilasciata proprio da Giubilei in persona sul suo profilo Twitter. Scorpiamo chi è il nuovo consigliere.

Il ministero della Cultura nomina Francesco Giubilei come consigliere

Giubilei ha annunciato su Twitter: “Sono stato nominato consigliere del Ministro della Cultura. Ringrazio il Ministro Sangiuliano e il Presidente del Consiglio Meloni per la fiducia. Svolgerò l’incarico con dedizione al servizio dell’Italia concentrandomi sulla delega alla promozione della cultura tra i giovani“.

Si tratta di un ruolo molto importante che arriva dopo una carriera caratterizzata da esperienze nel mondodel giornalismo e dell’editoria.

Il curriculum di Francesco Giubilei

Francesco Giubilei è nato a Cesena il 1 gennaio 1992.

Come si legge sul suo profilo LinkedIn, è laureato in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Roma Tre e in Cultura e Storia del Sistema Editoriale all’Università degli Studi di Milano. Ha partecipato inoltre alla Summer School della London School of Journalism e della Cuny Graduate School of Journalism di New York. Giubilei ha collaborato con testate come Il Giornale e Il Messaggero. Nel 2013 ha fondato la casa editrice Giubilei Regnani e dal mese di gennaio 2018 è presidente della Fondazione Tatarella.

Giubilei ha inoltre pubblicato sei libri.