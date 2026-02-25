Serena Brancale e il ricordo della mamma deceduta nel 2020 grazie al brano "Sei con me" con cui partecipa a Sanremo 2026.

Serena Brancale arriva sul palco dell’Ariston con una delle canzoni che secondo gli esperti è una delle favorite per la vittoria finale grazie ad un brano intimo che racconta la profondità dell’artista ma anche lo stretto legame con la famiglia capace di dare quella forza in più per affrontare le battaglie della vita.

Serena Brancale ed il brano “Sei con me”

Serena Brancale è in gara con il brano “Qui con me” che è un ricordo alla madre deceduta improvvisamente da poco tempo.

La cantante è riuscita a metabolizzare il lutto facendosi forza e mostrando come il legame familiare sia più forte di ogni cosa e riesca a tirar fuori il meglio anche dalle avversità.

La mamma, Maria De Filippis, morta nel 2020 era una musicista ed insegnante di origini venezuelane, come riportato da Libero.it la sua figura è stata la chiave per Serena al fine di intraprendere la carriera nel mondo della musica.

“Ho tutti i suoi vestiti, il ricordo della madre Maria

Serena Brancale ha deciso di portare con sè sul palco del teatro Ariston la madre, oltre alla sorella che le fa da direttrice d’orchestra, anche in questo caso la famiglia è il collante perfetto.

Durante la prima esibizione il pubblico ha recepito la delicatezza e l’initmità del brano, accompagnandone la fine con applausi fortissimi che mostrano l’umanità che anche un pubblico “freddo” come quello dell’Ariston ha dentro di sè.

Serena si lascia andare in un pianto, come riportato dalla pagina Facebook Essere Donna, che visto oggi sa di ricongiungimento in tutti i sensi con la madre che da sei anni continua a vivere dentro di lei e nella sua musica.