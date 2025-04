Il contesto del delitto di Chiara Poggi

Il caso di Chiara Poggi, la giovane assassinata a Garlasco nel 2007, continua a suscitare interesse e polemiche. Dopo anni di indagini e processi, il delitto ha visto la condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, a 16 anni di carcere. Tuttavia, la recente riapertura del caso ha portato alla luce nuove evidenze che potrebbero cambiare le sorti dell’indagine. Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, è tornato nel registro degli indagati dopo che un’analisi del DNA ha rivelato tracce sulle unghie della vittima.

Le dichiarazioni della madre di Andrea Sempio

In un’intervista esclusiva, Daniela Ferrari, madre di Andrea, ha espresso la sua profonda preoccupazione per le accuse rivolte a suo figlio. “Ho tantissima rabbia per tutta questa cosa che secondo me è stata messa in piedi senza nessun fondamento”, ha dichiarato. La madre ha raccontato di come abbia sempre creduto nell’innocenza di Andrea, affermando di non aver mai avuto dubbi sulla sua estraneità ai fatti. “Non l’ho mai chiesto, perché ero sicura che non c’entrasse niente”, ha aggiunto, evidenziando il suo dolore e la sua frustrazione per la situazione.

Il ruolo del DNA e le nuove indagini

Le recenti scoperte scientifiche hanno riacceso l’attenzione sul caso. I genetisti hanno trovato tracce di DNA di Sempio sulle unghie di Chiara, portando a un avviso di garanzia per omicidio. Questo sviluppo ha sollevato interrogativi su come le indagini siano state condotte in passato e se ci siano stati errori o omissioni. La madre di Andrea ha sottolineato che, nonostante le accuse, suo figlio è sempre stato una persona onesta e pacata. “Non avrei mai pensato a una cosa del genere”, ha affermato, difendendo la sua posizione e quella del figlio.

Il peso delle accuse e la ricerca della verità

La pressione mediatica e le accuse infamanti hanno avuto un impatto significativo sulla vita di Andrea Sempio e della sua famiglia. “La mia paura era che non trovasse nessuno che gli affittasse una casa per la storia che aveva avuto dietro”, ha dichiarato la madre, evidenziando le difficoltà quotidiane che affrontano. Nonostante tutto, Daniela Ferrari rimane fiduciosa nella giustizia e nella verità. “Credo che la verità debba emergere e che chi fa il proprio lavoro debba farlo con onestà”, ha concluso, lasciando aperta la questione su chi sia realmente responsabile del delitto di Chiara Poggi.