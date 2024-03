Ciò che è accadto ieri sera nella sala concerti di Mosca ha scandalizzato tutto il mondo. Tantissimi leader politici hanno fatto sentire la propria vicinanza nei confronti della Russia. Per l’Italia sono stati tempestivi i messaggi di cordoglio del presidente Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni.

Attentato a Mosca: le reazioni dei politici italiani

“L’orrore del massacro di civili innocenti a Mosca è inaccettabile. Ferma e totale condanna del Governo Italiano a questo efferato atto di terrorismo. Esprimo la piena solidarietà alle persone colpite e ai famigliari delle vittime” – è questo il messaggio che Giorgia Meloni ha lasciato sui social poche ore dopo la notizia del tremendo attentato avvenuto a Mosca. Sergio Mattarella, invece, si è espresso tramite una nota ufficiale pubblicata dal Quirinale: “Il crudele attentato terroristico consumato a Mosca invoca la più ferma condanna. Orrore ed esecrazione debbono accompagnare la violenza contro tutte le innocenti vittime civili. Combattere ogni forma di terrorismo deve essere un impegno comune a tutta la comunità internazionale“.

Attentato a Mosca: le reazioni internazionali

Il portavoce per la Politica estera dell’Ue, Peter Stano, ha invece pubblicato un post su X: “L’Ue è scioccata e inorridita dalle notizie di un attacco terroristico nel municipio Crocus di Mosca e condanna qualsiasi attacco contro i civili. I nostri pensieri vanno a tutti i cittadini russi colpiti“. La Cina si è espressa immediatamente tramite Xi Jinping che ci ha tenuto a fare le condoglianze a Vladimir Putin, così come il premier indiano Modi: “L’India è solidale con il governo e il popolo della Federazione russa in questo momento di dolore”.