"Combattiamo per la nostra terra e lottiamo per i suoi valori, il mondo vuole vivere libero": il messaggio per Pasqua di Zelensky

Lo ha detto molto chiaramente su Telegram: “Il mondo vuole vivere libero”, in queste ore arriva anche il messaggio per Pasqua di Volodymyr Zelensky ed il presidente ucraino lo ha rivolto ai suoi connazionali ed a tutti i cristiani della Terra.

Zelensky: “Il mondo vuole vivere libero”

Ha detto Zelensky: “Auguri agli ucraini e tutti i cristiani che oggi festeggiano la Pasqua“. Su Telegram il capo di sato di Kiev ha poi aggiunto: “Questo è il mondo moderno. Un mondo che desidera vivere libero. Un mondo dove si valorizza la vita, il rispetto e l’uguaglianza di ogni persona”. E ancora: “L’Ucraina è di guardia a questo mondo oggi. Combatte per la sua terra e lotta per i suoi valori“. Tutto questo quando, nella giornata della Pasqua 2023, la guerra della Russia contro l’Ucraina giunge al giorno 410.

La guerra arriva al giorno numero 410

Sono queste ore concitate in cui Mosca ha vietato anche ai funzionari di governo di lasciare il Paese senza un permesso speciale. Non è mancato il report dell’intelligence britannica secondo cui gli attacchi russi lanciati per mettere fuori uso il sistema elettrico ucraino “sembra siano falliti”. E solo poche ore fa e non proprio all’insegna della pace l’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha detto che “l’Ucraina scomparirà perché nessuno ne ha bisogno”.