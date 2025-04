Il riconoscimento del Murgeopark come geoparco mondiale Unesco segna un passo importante per la valorizzazione del patrimonio geologico italiano.

Un riconoscimento di valore mondiale

Il Murgeopark, situato nell’alta Murgia, ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento di geoparco mondiale dall’Unesco, diventando il dodicesimo in Italia e il duecentoquattordicesimo nel mondo. Questo traguardo rappresenta non solo un motivo di orgoglio per la comunità locale, ma anche un’opportunità per promuovere e valorizzare un patrimonio geologico unico. Francesco Tarantini, commissario straordinario del parco, ha espresso la sua soddisfazione per la ratifica avvenuta da parte dell’executive board dell’Unesco, sottolineando l’importanza di questo riconoscimento.

Il patrimonio geologico del Murgeopark

Il Murgeopark è caratterizzato da un paesaggio straordinario, frutto di millenni di evoluzione geologica. Le sue formazioni rocciose e i resti fossili, tra cui quelli di antichi dinosauri, raccontano la storia della Terra e della sua evoluzione. Tarantini ha evidenziato come il parco sia “il cuore di pietra della Puglia”, un luogo dove l’acqua ha modellato il territorio creando scenari mozzafiato. Questo riconoscimento come geoparco mondiale non solo celebra la bellezza del paesaggio, ma anche l’importanza della sua conservazione per le generazioni future.

Eventi e iniziative per la geodiversità

In occasione della proclamazione, il Murgeopark ospiterà la seconda edizione di ‘Biodiversa – L’Italia dei Parchi si racconta’, un evento che si terrà a Gravina in Puglia dal 9 all’11 maggio. Quest’anno, l’evento sarà dedicato interamente alla geodiversità, con un focus sui geoparchi italiani come custodi di un patrimonio naturale e culturale inestimabile. Tarantini ha invitato tutti a partecipare a questa celebrazione, che rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della conservazione della natura e della geodiversità.