Sabrina Bosser, la mamma di Alex Marangon, non ha nessuna intenzione di smettere di cercare la verità dopo la misteriosa morte del figlio, avvenuta il 2 luglio.

Le indagini per la morte del giovane 25enne continuano senza sosta dal giorno in cui il corpo è stato ritrovato senza vita nel Piave, dopo un rito sciamanico.

I genitori dal primo giorno chiedono giustizia e verità, ed è successo anche ieri nel corso dell’ultima puntata di Zona Bianca, il talk in onda su Rete 4 e condotto da Giuseppe Brindisi, tornato sul caso di Alex Marangon.

“Abbiamo capito che lì è successo qualcosa, perché Alex è entrato con le sue gambe, l’intenzione era di tornare a casa da noi, ma non è tornato. Qualcuno sa, qualcuno mente, ormai tutti hanno capito che sotto a tutto questo vi fosse una cosa più grande, non era solo una cerimonia curativa, non si può più nascondere questo, non potete più nasconderlo”.