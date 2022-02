Il nuovo stadio del Senegal campione d’Africa

Roma, 23 feb. (askanews) – Inaugurato in grande pompa, è il nuovo stadio nazionale di calcio del Senegal campione d’Africa. La struttura si trova a Diamniadio, a trenta chilometri dalla capitale Dakar, e migliaia di senegalesi sono arrivati per le celebrazioni.

E’ il primo stadio del Senegal a rispettare le norme internazionali; conta 50.000 posti ed è stato costruito in diciotto mesi da una società turca, per un costo pari a 238 milioni di euro.

Presente alla cerimonia naturalmente il presidente del Senegal Macky Sall. Lo stadio, ha spiegato, porta il nome dell’ex presidente del paese, Abdoulaye Wade: “Questa bella infrastruttura dedicata ai giovani è un invito a proseguire il nostro cammino sulla via dell’eccellenza e della fraternità umana”.

Per il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si tratta di una struttura “incredibilmente bella”. “Uno stadio cari amici” ha detto “che è tutto un simbolo. Un simbolo per un paese come il Senegal, un paese giovane, un paese proiettato verso l’avvenire, un paese moderno, un paese in piena espansione, e questo stadio simboleggia esattamente tutti questi valori del Senegal e del calcio”.