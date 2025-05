Un saluto significativo in Campidoglio

In un momento di grande importanza per la Capitale, il Papa ha incontrato il sindaco Roberto Gualtieri, esprimendo un forte legame con la città e i suoi cittadini. “Oggi posso dire che con voi e per voi sono romano” ha dichiarato il Pontefice, sottolineando la sua dedizione e responsabilità nei confronti della comunità.

Questo incontro non è solo un gesto simbolico, ma rappresenta un impegno concreto a lavorare insieme per il bene comune.

Il ruolo del Papa come pastore della Diocesi

Durante il suo discorso, il Papa ha evidenziato l’importanza del suo ministero come pastore della Diocesi, affermando di avere a cuore la fede del popolo di Dio. “Sento la grave ma appassionante responsabilità di servire tutte le sue membra”, ha aggiunto, richiamando l’attenzione sulla necessità di collaborare per il bene della società. La sua visione è chiara: ogni istituzione ha un ruolo fondamentale nel promuovere valori di umanità e civiltà, attingendo dalla ricchezza del Vangelo.

Un appello alla civiltà e alla cultura

Il Papa ha anche lanciato un appello affinché Roma continui a distinguersi non solo per il suo patrimonio storico e artistico, ma anche per i valori che ne costituiscono l’anima. “Auspico che Roma si distingua sempre anche per quei valori di umanità e civiltà che attingono dal Vangelo la loro linfa vitale” ha affermato, sottolineando l’importanza di una città che non dimentica le proprie radici spirituali e culturali. Questo messaggio risuona forte in un periodo in cui la società è chiamata a riflettere su ciò che realmente conta.