Il Papa è uscito dall'ospedale, ai giornalisti: sono ancora vivo

Roma, 1 apr. (askanews) – Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Universitario A. Gemelli. Dopo aver salutato il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni, fuori dall’ospedale si è fermato a scambiare due parole con i giornalisti.

Alla domanda su come si sentisse ha risposto: “Sono ancora vivo”. Il Papa ha poi ringraziato i giornalisti per il loro lavoro. “Grazie del vostro lavoro per informare la gente. E’ un bel lavoro” ha detto.