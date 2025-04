Il recupero del Papa

Recentemente, Papa Francesco ha mostrato segni di miglioramento, come dimostrato dalla sua partecipazione al Giubileo dei malati in Piazza San Pietro. Tuttavia, l’infezione polmonare di cui soffre continua a richiedere un periodo di convalescenza, caratterizzato da terapie e fisioterapia. Nonostante ciò, il Pontefice ha ripreso gradualmente le sue attività quotidiane, inclusi incontri con i suoi collaboratori più stretti, come il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato.

Le celebrazioni della Settimana Santa

Con l’avvicinarsi della Settimana Santa, che inizierà il 13 aprile con la Domenica delle Palme, si solleva la questione della partecipazione di Papa Francesco ai riti religiosi. Sebbene il portavoce del Papa abbia affermato che la sua presenza sarà valutata evento per evento, è chiaro che il Pontefice non potrà presiedere tutte le celebrazioni, specialmente quelle all’aperto. Si attende un calendario dettagliato delle celebrazioni, che includerà i nomi dei cardinali pronti a sostituirlo in caso di necessità.

La speranza di una partecipazione

Nonostante le incertezze, ci sono spiragli di speranza per una sua partecipazione, simile a quella avvenuta domenica scorsa, quando ha salutato e benedetto la folla presente. La decisione finale riguardo alla sua presenza sarà presa in prossimità di ogni evento, tenendo conto delle condizioni fisiche del Papa e di altri fattori, come il meteo. Dopo la Domenica delle Palme, il calendario prevede una serie di celebrazioni impegnative, tra cui il Triduo Pasquale e la messa di Pasqua, prevista per il 20 aprile.

Il legame con la comunità

In un segnale di ripresa della sua vita quotidiana, Papa Francesco ha ripreso anche i contatti con le comunità, come dimostrato da una recente telefonata al parroco di Gaza. Durante la conversazione, il Papa ha espresso il suo interesse per le condizioni della popolazione locale, ricevendo una calorosa accoglienza. Questo gesto ha sottolineato l’importanza della sua presenza spirituale, anche a distanza, in un momento di grande difficoltà per molte persone. La comunità ha apprezzato profondamente la sua vicinanza e le sue preghiere, evidenziando il forte legame che il Pontefice mantiene con i fedeli di tutto il mondo.