Roma, 16 mag. (askanews) – Papa Francesco non rinuncia a scherzare con un gruppo di seminaristi dal Messico, che lo salutano in Piazza San Pietro. “Sapete di cosa avrei bisogno per il mio ginocchio? Di un po’ di tequila!”. E loro promettono: “Quando andiamo a Santa Marta (nome di una famosa fabbrica del liquore messicano, ndr), ti portiamo una bottiglietta”.

(Fonte immagini: Rodrigo Fernandez De Castro – TikTok)